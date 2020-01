Lorient-PSG (0-1) - Tuchel, Thiago Silva, Le Goff et toutes les réactions d'après-match

Le PSG s'est qualifié ce dimanche soir à Lorient grâce à Pablo Sarabia (0-1). Retrouvez toutes les réactions après la rencontre.

"Oui, ça a été très dur. Le terrain est super dur, le ballon... Je ne vais pas dire, c'est n'importe quoi ! Et voilà c'était une équipe très serrée avec un 5-4-1 vingt mètres devant le but, c'est dur. On doit être patients, ne pas perdre la tête et jouer avec confiance mais c'est super dur. Je suis très heureux parce qu'un but a été décisif, on a défendu de manière très sérieuse. C'est comme ça dans les coupes. Dans ce but, on doit jouer contre dix joueurs dans les 20 derniers mètres. Le ballon est exceptionnel, Pablo (Sarabia) est toujours là. Et je dois dire honnêtement, Thiago (Silva) a été excellent aujourd'hui, vraiment comme un capitaine. Mbappé et Neymar ? Ils veulent entrer, mais au moment où ils voulaient, on a marqué. C'est bien qu'ils soient avec nous parce que c'est un match important. Dans ma tête c'était une possibilité pour la prolongation [de les faire rentrer].

Nous sommes en huitièmes, c'est le plus important dans les coupes. J'espère pas de blessure. C'est bien d'avoir des matches durs. Quelque fois si tu marques beaucoup de buts, tout le monde dit 'c'est facile' et peut-être tu peux le croire mais c'est jamais facile. C'est pour ça que des matches comme ça sont super importants et c'est excellent pour l'atmosphère. C'est un match de m**, c'est comme ça, c'est l'hiver, c'est un terrain super difficile, notre adversaire très bien et voilà.

Des enseignement à tirer ? Oui, j'espère qu'on apprend toujours d'un match, mais honnêtement je n'étais pas en colère à la mi-temps. Dans ma tête c'est possible que les choses puissent arriver comme ça. Après l'échauffement c'était clair que le terrain était très compliqué avec le XI titulaire de Lorient. Peut-être qu'on n'a pas eu beaucoup de gars dans la surface en première mi-temps et il faut marquer dans un match comme ça. Mais je suis content parce que nous avons été patients, on a toujours couvert pour ne pas prendre de contre-attaque. Match sérieux et gagné. Jul (Julian Draxler) était mieux pendant le match et Layvin (Kurzawa)l a fait deux matches très fiables avec beaucoup de qualité. On a besoin de lui parce que Juan (Bernat) est un peu blessé et s'il joue comme ça c'est très bien.

Mauro Icardi ? C'est comme ça dans la vie d'un attaquant, si les joueurs sont très serrés c'est difficile. Mais il est là, il est costaud. On l'a peut-être un peu trop utilisé mais malheureusement Edi (Cavani) est blessé et on ne peut pas changer. Je suis content. Cavani aligné à Reims ? J'espère mais je ne peux pas dire si ça suffit d'ici mercredi."

Thiago Silva (au micro d'Eurosport) : "Oui, on est contents de ne pas être allés en prolongation parce qu'on joue beaucoup de matches et c'était trop pour nous. Pablo (Sarabia) a fait un bon but, nous sommes contents pour ça, de la deuxième période que l'on a faite. On a contrôlé le match. C'est toujours difficile de jouer ici, le terrain n'était pas très bon pour jouer en une touche. Parfois on fait des erreurs techniques qu'on ne fait pas tous les matches mais je crois que l'état d'esprit était bon. Il fallait être patients parce que c'est une équipe défensive. On a perdu beaucoup de ballons surtout en première période. Nous sommes contents de la qualification et maintenant rendez-vous en huitièmes de finale.

Dortmund ? Il faut se préparer mais le match est très loin encore. Il faut continuer à se prépaprer parce que c'est un des matches les plus importants de la saison et pour arriver là-bas bien il faut passer par des matches comme ça et je crois que l'équipe l'a bien compris."

Vincent Le Goff (au micro d'Eurosport) : "Ce qu'on voulait mettre en place a bien marché, après à force de reculer et avec la qualité qu'ils ont, on s'exposait à ce genre de situations et une fois ça a fait but. On est plutôt satisfaits, on a eu quelques grosses situations quand même donc on est fiers de notre parcours et contents d'avoir joué un bon Paris ce soir. On savait qu'on allait avoir quelques situations en contre. Nous défensivement on essayait de vraiment fermer l'intérieur, ça a bien marché quand même dans l'ensemble. On a eu ces situations, il fallait en mettre une au fond on n'a pas réussi. Dommage.

On se reconcentre dès vendredi contre Nancy, on repart sur notre championnat. On est contents d'avoir fait cette petite appartée."