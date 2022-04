Lorient - Pélissier : "Ce groupe ne lâchera jamais"

Mené 2-0 rapidement, Lorient a réussi un improbable retournement de situation ce vendredi soir, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Un succès 6-2 face à des Stéphanois en infériorité numérique et dépassés en seconde période.

"C'est une soirée parfaite"

Après la rencontre, le coach breton Christophe Pélissier ne pouvait que se réjouir de la tournure des événements, insistant sur le mental de son équipe.

"C'est une soirée parfaite, en plus avec la communion qu'il y a eue avec le public. On sentait qu'il y avait une bonne énergie", a-t-il souligné au micro de Prime Vidéo.

"On a été très fébriles défensivement, mais même après les deux buts, je sentais qu'on avait la possibilité de leur faire mal offensivement.

"C'est la force de ce groupe, il ne lâchera jamais, même quand les vents sont contraires. On était bien organisés, on savait où on pouvait leur faire mal."

"Une très belle victoire"

Ce suscès permet aux Merlus de garder quelque peu leurs distances avec la zone de relégation, en attendant les autres résultats du week-end. Les voilà qui repoussent leur adversaire du soir, barragiste, à quatre longueurs.

"C'est intéressant pour un coach quand ce qu'on a mis en place réussit. C'est une très belle victoire. Maintenant il faut faire preuve d'humilité", poursuit Pélissier.

"Il reste sept matches, il y a encore des points à aller chercher. Tout n'est pas parfait, sinon on n'en serait pas là au classement.

"Mais ce qui a changé, c'est l'efficacité. Il y a eu beaucoup d'autres matches où on a eu des occasions qu'on n'a pas converties."

Prochain rendez-vous pour le FC Lorient : dimanche prochain sur la pelouse de Nice.