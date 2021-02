Lorient - Lille (1-4), les Dogues renouent avec la victoire et repassent en tête

Le LOSC n’a pas manqué sa sortie à Lorient ce dimanche. Avec conviction, les Nordistes l’ont emporté 4-1.

Après deux matches sans victoire, dont le frustrant faux-pas en Ligue Europa contre l’Ajax (1-2), le LOSC a relevé la tête ce dimanche lors d’une visite à Lorient. Au Stade Moustoir, sans livrer une prestation exceptionnelle, les hommes de Christophe Galtier ont su se faire respecter et assurer la victoire. Leur septième de rang à l'extérieur. Une première dans leur histoire !

Les Lillois ont mis un point d’honneur à bien entamer leur match et ce fut payant puisque dès la 21e minute ils se sont retrouvés devant à la marque. Zeki Celik et Jonathan David se sont gênés en plaçant leurs frappes à l’entrée de la surface, mais le cuir a quand même fini au fond suite à une déviation malencontreuse d’Andrew Gravillon.

Les Morbihannais n’en menaient pas large dans ce match à ce moment-là. Pourtant, deux minutes après l’ouverture du score, ils égalisaient. Sur ce qui était leur première tentative franche, les locaux ont fait mouche. Jérôme Hergault a relancé le match en plaçant une merveille de frappe enroulée, suite à une passe de Teremas Moffi.

Le LOSC n’a jamais tremblé

A 1-1, Lorient s’est mis à croire à l’exploit et en un deuxième gros coup face à une équipe de haut de tableau après la victoire contre le PSG au début du mois. C’était sans compter sur la réaction des Dogues. Avant la pause, ces derniers étaient déjà repassés devant au tableau d’affichage. A la 38e minute, José Fonte trouvait la faille sur une frappe sèche du droit à l’entrée de la surface.

La deuxième mi-temps a vu Lille gérer tranquillement son avantage. Avant l’heure du jeu, les Nordistes se sont mis à l’abri grâce à un coup franc magnifiquement transformé par Jonathan Ikoné (59e). Avec deux buts d’écart et une équipe de Lorient à court d’idées, il n’y avait définitivement plus de suspense dans cette partie. A la 90e, le rentrant Bradaric a donné plus d'ampleur à la victoire des siens en conclusion d'un contre. Et l'addition aurait pu être plus lourde pour les Merlus si la belle frappe de Yusuf Yazici, passeur décisif à la 80e, était allée au fond.

En reprenant goût à la victoire en championnat, Lille récupère aussi la place de leader en dépassant Lyon. Benjamin André et ses coéquipiers sont même sûrs de rester en tête à l’issue de cette journée. De quoi aller à Amsterdam avec un peu plus de confiance et l’esprit libéré. Face aux champions des Pays-Bas, il faudra cependant élever un peu plus le niveau de jeu pour espérer signer une remontada et poursuivre le parcours continental.