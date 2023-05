Lorient - Lens : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Lorient - Lens : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Lens va-t-il réussir à enchaîner sur la pelouse de Lorient ? Toujours deuxièmes avec une belle série en cours, les Sang et Or doivent l'emporter pour garder leurs distances avec l'OM.

Lens veut la Ligue des champions

Tombeurs de l'OM il y a deux semaines, les Lensois se sont à nouveau emparés de la place de dauphin, directement qualificative pour la prochaine phase de poules de la Ligue des champions. Un magnifique objectif de fin de saison pour des nordistes historiques et déjà assurés de terminer sur le podium.

Sur la pelouse de Lorient, la bande de Franck Haise aura l'opportunité d'enchaîner une cinquième victoire consécutive, alors qu'elle connaîtra déjà la résultat de son poursuivant, l'Olympique de Marseille, qui se déplace à Lille ce samedi soir. Dernier enjeu pour Lens : une victoire et le Paris Saint-Germain ne pourra pas être officiellement titré dans la foulée, quel que soit son résultat sur la pelouse d'Auxerre.

Lorient pour bien terminer

En face, Lorient n'a plus vraiment d'enjeu en cette fin de saison, si ce n'est terminer au mieux un exercice réussi sous la houlette de Régis Le Bris. Seul objectif potentiel : terminer dans la première partie du tableau. Et pourquoi pas faire tomber un nouveau gros poisson, trois semaines après être allé s'imposer sur la pelouse du Parc des Princes. Un vrai rôle d'arbitre dans la course au titre.

Horaire et lieu du match Lorient - Lens

Ville : Lorient

Lorient Stade : Moustoir

Moustoir Heure : 17h05 heure française

Sur quelle chaîne TV voir Lorient - Lens ?

Lorient-Lens

Ligue 1

Dimanche 21 mai

17h05 sur Canal+ Foot

Stream : MyCanal

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Lorient et de Lens

Lorient : DDVVN

Lens : DVVVV

Les équipes probables

XI de départ de Lorient : Mvogo - Kalulu, Meité, Talbi, Le Goff, Yongwa - Abergel, Innocent - Faivre, Koné, Le Fée.

XI de départ de Lens : Samba - Frankowski, Gradit, Medina, Haidara, Machado - Abdul Samed, Fofana - Sotoca, Openda, Thomasson.