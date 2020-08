L’OM vise un jeune attaquant mexicain

L’Olympique de Marseille aurait des vues sur le jeune attaquant mexicain de Chivas, José Juan Macias.

Bien que possédant déjà Dario Benedetto et Valère Germain au poste d’avant-centre, l’OM chercherait actuellement à s’offrir un nouvel attaquant de pointe. Les Phocéens tentent de trouver l’oiseau rare et pour un cout peu élevé. Si l’on en croit ce que révèle le quotidien espagnol AS, leur dévolu se serait porté vers José Juan Macias, un joueur des Chivas de Guadalajara.

Macias est âgé de seulement 20 ans. Mais, il a déjà une bonne petite expérience derrière lui puisqu’il est pro depuis 2017. Avec Chivas ou avec le CD Leon, où il a été prêté la saison dernière, il a cumulé 82 rencontres et 30 buts en championnat. Une belle moyenne et qui lui a notamment ouvert les portes de la sélection de son pays (5 capes et 4 buts déjà).

Une offre aurait déjà été transmise pour Macias

D’après la source espagnole, l’OM a déjà formulé une offre de l’ordre de 10M€ pour Macias. La réponse du club mexicain n’a pas encore fuité. Est-ce André-Pierre Gignac qui a soufflé ce nom aux responsables olympiens ? Ce n’est pas exclu. L’ancien buteur de l’équipe connait très bien les pépites du championnat aztèque. Et c’est déjà lui qui avait conseillé à Marseille de recruter Benedetto.

Pour rappel, les Phocéens ont déjà fait venir Pape Gueye et Leonardo Balerdi cet été. Ils chercheraient aussi à mettre la main sur le milieu de terrain français du Bayern, Mickaël Cuisance.