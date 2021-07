L’OM prête encore son indésirable Kevin Strootman

Prêté ces derniers mois au Genoa, Strootman va connaitre un nouveau club en Serie A puisqu’il vient d’être prêté une saison à Cagliari.

Gerson, De La Fuente, en attendant peut-être Saliba ou Guendouzi et la levée des options de Balerdi et Lirola. Alors qu’on pouvait s’attendre à un marché assez calme à Marseille avec simplement des ajustements dans l’effectif pour compenser certains départs, Pablo Longoria est en train de montrer pourquoi McCourt avait misé sur lui il y a un an.

L’ancien « head of football » devenu président de l’OM en l’espace de douze mois continue de s’appuyer sur son réseau pour flaire les bons coups et renforcer le club marseillais avec des jeunes en devenir.

Seulement, qui dit renouvellement de l’effectif, dit aussi départs. Florian Thauvin, Yohann Pelé, Saîf-Eddine Khaoui, Yuto Nagatomo ou encore Valère Germain sont partis libres de l’OM et ont permis d’alléger la masse salariale mais d’autres joueurs restent encore indésirables.

C’est le cas de Kevin Strootman. Si l’arrivée de Jorge Sampaoli et ses déclarations ont laissé penser à un possible retour du milieu dans les rangs marseillais pour la saison prochaine, il n’en sera rien.

Prêté lors de la deuxième partie de saison au Genoa, l’international Oranje va rester une saison de plus en Serie A. Pas du côté de Gênes mais bien de la Sardaigne avec un prêt d’une saison du côté de Cagliari, où il pourrait retrouver un ancien coéquipier de la Roma avec Radja Nainggolan, même si l'avenir de ce dernier est toujours flou.

Le club italien a annoncé l’arrivée de l’ancien de la Roma, ce samedi, et avance que Strootman pourrait rester une saison de plus puisqu’il existe une option pour une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2023, date de la fin de son contrat avec l’OM.

"Le Cagliari Calcio a le plaisir d'annoncer que le joueur Kevin Strootman a été prêté par l'Olympique de Marseille jusqu'au 30 juin 2022 avec une option de renouvellement pour la saison suivante."

En se 'débarassant' d’un indésirable, Pablo Longoria poursuit son travail de sape et place dans le même temps ses pions. En effet, les rumeurs font état d’un intérêt marseillais pour un certain Giovanni Simeone, fils de l’entraîneur de l’Atlético Madrid, et qui évolue actuellement du côté de… Cagliari. Affaire à suivre donc.