L’OM connait le prix pour Diogo Dalot

Manchester United a fixé à une dizaine de millions d’euros le prix de Diogo Dalot, annoncé sur les tablettes de l’OM.

Qualifié pour les phases de poules de la Ligue des Champions la saison prochaine, l’ sait qu’il doit se renforcer s’il veut faire bonne figure face aux cadors européens. Mais compliqué quand on sait que le club phocéen doit d’abord vendre (Kamara ? Sanson ?) ou se séparer d’indésirables (Strootman ?) avant de penser à pouvoir acheter.

Qu’importe, un poste a déjà été ciblé comme prioritaire par André Villas-Boas, il s’agit du poste de latéral droit. Hiroki Sakai est toujours là mais le Japonais ne serait pas contre connaître une nouvelle aventure loin de la Canebière. Avec Bouna Sarr comme seule alternative, une recrue est donc attendue.

Quatre matchs joués cette saison

Kenny Lala ( ), Damian Suarez ( ) ou encore Dimitrios Giannoulis (PAOK) ont été avancés comme des cibles potentielles sans que ça ne bouge pour autant. L’heureux élu sera peut-être un compatriote d’AVB ? En effet, Diogo Dalot fait lui aussi partie de cette longue liste de défenseurs suivis par l’OM et le club sait désormais à quoi s’en tenir.

, club auquel appartient le Portugais jusqu’en 2023, ne souhaite pas d’un prêt mais d’un transfert sec d’après le Daily Mirror. Et un chèque de l’ordre d’un peu plus de dix millions d’euros devrait faire l’affaire pour s’attacher les services du natif de Braga, recruté en 2018 pour 20 millions et pas désiré par Ole Gunnar Solskjaer. Une somme convenable qui ne devrait pas effrayer les dirigeants marseillais.