L’OL voudrait Samuel Umtiti en prêt

Alors qu’on pensait cette piste écartée, Lyon a bien des vues sur son ancien défenseur Samuel Umtiti. Ils espèrent le récupérer en prêt.

Samuel Umtiti va-t-il retrouver cet été l’Olympique Lyonnais, quatre ans après l’avoir quitté ? C’est une possibilité d’après ce que révèle L’Equipe. Toujours à la recherche d’un défenseur central de qualité, le club rhodanien serait aujourd’hui prêt à miser sur l’international français en le récupérant en prêt pour une saison.

Umtiti est lié au Barça, mais le club catalan ne compte pas trop sur lui. En raison de ses blessures à répétition, les responsables blaugrana ont cherché à le vendre cet été, mais aucun club ne s’est vraiment manifesté de manière concrète. Face à cette situation, la solution du prêt pourrait donc être choisie par défaut, surtout si l’OL accepte de prendre en charge une bonne partie du salaire.

L'article continue ci-dessous

Garcia croit en Umtiti

Umtiti n’était pas la priorité des Gones. A ce poste, d’autres noms ont été étudiés depuis l’entame du mercato, à savoir Thiago Silva (ex-PSG), Benoît Badiashile ( ), Marcao ( ), Stefan Posch ( ) et Samuel Gigot ( ). Mais, aucune piste n’a été concluante. Avec les départs enregistrés dans ce secteur, Rudi Garcia aurait donc insisté auprès de sa direction pour qu’il y ait au moins un renfort et il a lui-même validé la piste d’Umtiti.

Plus d'équipes

Umtiti n’a plus disputé le moindre match depuis le 27 juin dernier et une rencontre de championnat face au Celta. Au total, et en raison des soucis au genou et au mollet, il n’a disputé que 18 rencontres tout au long de l’exercice 2019/2020.