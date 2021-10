L’OL, Rennes et le PSG parmi les meilleurs clubs formateurs

Réputée pour la qualité de sa formation, la France a réussi à placer trois clubs (OL, PSG, Rennes) parmi le top 30 dévoilé par le CIES.

La France, usine à champions ? Si la Ligue 1 a souvent été moquée ces dernières années par rapport au niveau du championnat et à ses performances sur la scène européenne par rapport aux autres championnats que sont la Premier League, la Serie A, la Liga et la Bundesliga, la France a toujours eu cette réputation de former des joueurs de haut niveau.

Aux quatre coins de l’Europe, la formation à la française a toujours été saluée et le championnat de France continue de rester fidèle à son image de marque si l’on en croit la lettre hebdomadaire publiée par le CIES, ce lundi.

L’Observatoire du football CIES a ainsi développé le Training Index, qui permet de calculer un indice permettant de savoir la qualité de la formation d’un club européen par rapport à ses concurrents. Un indicateur pondère le nombre de joueurs formés selon le niveau sportif du club d’emploi (à travers un coefficient basé sur les résultats en championnat et dans les coupes européennes), leur taux d’emploi (sur la dernière année), ainsi que leur âge (plus jeunes, le mieux).

En gros, dans quel club est-il le mieux de faire sa formation pour être certain de pouvoir jouer en professionnels ? A ce petit jeu, c’est l’Ajax Amsterdam qui arrive en tête avec 81 joueurs formés au club et qui évoluent en 2021 dans l’une des 31 ligues européennes et un training index de 102,3. Le podium en terme de joueurs est complété par le Shakhtar Donetsk (75 mais un index de 66,3) et le Sporting Portugal (70 joueurs mais un index de 91,8).

Au rayon des clubs français, ils sont trois à faire partie du Top 30 européen publié par le CIES. Il s’agit de l’Olympique Lyonnais et du PSG avec 47 joueurs formés au club et évoluant en Europe et du Stade Rennais avec 40 joueurs. Si l’on se réfère uniquement aux cinq grands championnats européens, les trois clubs de Ligue 1 arrivent d’ailleurs en 3eme, 4eme et 5eme du classement derrière le Real Madrid et le FC Barcelone.