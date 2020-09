OFFICIEL - Loïc Mbe Soh quitte le PSG pour Nottingham Forest

Loic Mbe Soh ne défendra pas les couleurs du PSG cette saison. A un an de la fin de son contrat et après avoir refusé une offre de prolongation, le jeune arrière central (19 ans) a choisi de filer à l’anglaise. Comme révélé par Goal il y a quelques jours, il rejoint les rangs de Nottingham Forest, une équipe de D2 anglaise.

Chez les anciens champions d’Europe, Mbé Soh sera coaché par un compatriote, en l’occurrence Sabri Lamouchi. Il côtoiera aussi d’autres anciens de l’élite française, tels que Brice Samba, Nuno Da Costa, Yohan Benalouane et Gaetan Bong.

Bonjour Loïc 🇫🇷👋#NFFC are delighted to announce the signing of French international defender Loïc Mbe Soh.