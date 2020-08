L’OGC Nice terrassé par le RB Salzbourg

En match amical, le Gym de Patrick Vieira n’a pas pesé lourd ce samedi face à l’équipe autrichienne de Salzbourg (4-1).

A moins de deux semaines de la reprise de la , l’OGC Nice a concédé un revers inquiétant en match amical. L’équipe azuréenne s’est fait corriger par le RB à l’extérieur. Il y a eu quatre buts encaissés de la part des Aiglons, tous en seconde période (1-4).

Le match avait pourtant bien commencé pour les Niçois. Après 7 minutes de jeu, Alexis Claude-Maurice leur a montré la voie à suivre en ouvrant la marque. Mais, ils n’ont pas su préserver cet avantage. Au retour des vestiaires, ils ont été surpris quatre fois en 13 minutes. L'Allemand Mergim Berisha leur a notamment marqué deux buts.

Vieira a du pain sur la planche

Depuis le début de la préparation, les Niçois ont disputé sept matches. Ils ont connu la défaite à quatre reprises, ont signé deux victoires et concédé un nul. Un bilan négatif et qui en dit long sur le travail qui reste à faire pour Vieira et ses hommes.

Nice entamera son parcours en championnat par un duel contre le à domicile (23 aout). D’ici là, l’équipe disputera un tout dernier match amical face au (15 aout).