L'offre monumentale de Manchester City pour Gimenez

L'Atlético vient de faire savoir que Manchester City a formulé une proposition de l'ordre de 85M€ pour son défenseur uruguayen, José Gimenez.

L'Atletico Madrid a rejeté une offre de 85 millions d'euros de pour le défenseur uruguayen Jose Gimenez, a fait savoir président du club espagnol, Enrique Cerezo.

Le président s'oppose à un départ de Gimenez

Gimenez, 25 ans, a été annoncé dernièrement comme possible transfuge de City et le quotidien AS a fait savoir plus tôt ce mois-ci que l'Atletico avait refusé une offre importante du club de . Cerezo a confirmé que son club avait bien reçu l'offre de City, mais qu'il souhaitait garder le défenseur dans ses rangs. «Nous avons reçu l'offre», a-t-il confirmé à El Transistor. "Mais Gimenez est un joueur magnifique et nous souhaitons avoir de magnifiques joueurs dans l'équipe."

L'article continue ci-dessous

Gimenez a rejoint l'Atletico Madrid en 2013 en provenance du club uruguayen Danubio et est devenu un élément régulier de l'équipe première sous la coupe de Diego Simeone.

Plus d'équipes

Après avoir terminé troisième de la la saison dernière, l'Atletico, qui vient de boucler l'arrivée du Barcelonais Luis Suarez, commence sa nouvelle campagne à domicile contre Grenade dimanche. Alors que la saison devrait commencer à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus, Cerezo espère que les fans seront de retour le plus tôt possible. "Nous espérons que le public pourra retourner dans les stades avant la fin de la saison", a-t-il confié. "C'est un sujet qu'on ne maitrise pas, mais je pense qu'avec les contrôles que nous avons et avec le bon comportement du monde du football, nous pourrons bien continuer cette campagne."