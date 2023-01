Lloris sort du silence et se confie sur sa mauvaise passe

Le portier de Tottenham a commis plusieurs grosses erreurs depuis son retour de la Coupe du monde, alors que les Spurs sont à la peine.

Hugo Lloris vit un retour de Coupe du monde particulièrement compliqué, avec notamment une grossière erreur qui a coûté cher aux siens face à Arsenal, avant de subir la tornade Manchester City après la pause cette semaine.

Une mauvaise forme que le tout récent retraité international a évoqué dans une interview pour The Evening Standard : “Lorsque vous êtes impliqué avec l'équipe nationale et que vous allez jusqu'au dernier jour de la Coupe du monde, vous revenez et la fraîcheur mentale vous manque. Mais vous devez vous remettre sur les rails et aider votre équipe”, a-t-il expliqué.

"Quand vous regardez le but d'Arsenal, je peux être en bonne position mais le ballon frappe sur ma poitrine et avec la rotation, il passe au-dessus. C'est quelque chose que, même si je voulais le faire exprès, je ne peux pas", a-t-il plaidé.

"Même hier (jeudi) soir, quand vous regardez le troisième but de City, une déviation fait que le ballon passe au-dessus de mon genou. À tout moment, j'essaie d'anticiper, de me fixer et d'attendre. Il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent à notre équipe. C'est une période où nous devons rester soudés, continuer à travailler et espérer que la chance revienne."

Le capitaine voit en effet ses Spurs peiner depuis la reprise du championnat, avec une seule victoire et la perte de leur place dans le Top 4 de Premier League.

"Nous avons probablement un manque de cohérence dans nos performances. Je crois que nous avons un peu de mal à jouer 90 à 95 minutes à notre meilleur niveau. Ce sont des choses que nous étions capables de faire la saison dernière, surtout au cours des deux à trois derniers mois", poursuit encore Lloris.

"Mais la période la plus importante est devant nous. Février, mars, avril et mai, c'est là où l'on joue pour tout et il est important pour l'avenir de retrouver notre niveau et tout le monde pour finir la saison en force, si tout va bien."