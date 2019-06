Ljungberg nouvel adjoint d'Emery à Arsenal

12 ans après l'avoir quitté, Freddie Ljungberg retrouve l'équipe première d' . L'ancien milieu offensif des Gunners effectue son come-back à l'Emirates Stadium en tant qu'entraineur cette fois-ci puisqu'il secondera Unai Emery, le manager principal.

Jusqu'ici, Ljungberg s'occupait de l'équipe des moins de 23 ans du club. Un poste qu'il délaisse à Steve Bould, qui n'est autre que l'ancien adjoint d'Arsène Wenger et d'Emery.

As part of our ongoing strategy to fully develop our young players, we’re making some coaching changes 👇