Liverpool-Villarreal : Raul Albiol lucide mais ambitieux

Le parcours réalisé par Villarreal pour se hisser dans le dernier carré de la Ligue des Champions relève déjà de l'exploit. Mais après les éliminations de la Juventus Turin et du Bayern Munich, les Espagnols ont l'occasion de frapper un énième très grand coup. Les hommes d'Unai Emery affrontent cette fois les Reds de Liverpool. Un gros morceau.

"Nous sommes un groupe qui sait souffrir"

Face à l'équipe entraînée par le talentueux Jürgen Klopp, Villarreal profitera moins de l'effet de surprise, selon les dires d'Unai Emery. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les Espagnols disposent de vrais atouts et ne se sont pas hissés jusqu'à ce stade de la compétition par hasard. Raul Albiol, le défenseur du sous-marin jaune, voit donc des raisons d'y croire.

"Nous avons notre plan de jeu et nous allons essayer de bien le mettre en place. Au bout du compte, c'est une question de travail d'équipe. Nous sommes un groupe qui sait souffrir ensemble et s’entraider, et encore plus dans ce genre de match. On sait que ce sont des joueurs d'un niveau supérieur, plus forts, plus rapides et plus polyvalents. Mais nous avons nos armes pour gagner", a confié le défenseur, dans des propos repris par Marca.

Albiol veut profiter des faiblesses adverses

"Ce soir, nous serons 11 contre 11. Nous devons saisir nos chances et nos armes, nous avons travaillé dur. L'équipe est prête à tout. Nous devons tirer le meilleur parti de nos forces et laisser transparaître leurs faiblesses", a-t-il ajouté. Si les faiblesses des Reds ne sautent pas aux yeux, tout reste possible à un tel niveau. À Villarreal de réaliser un nouvel exploit !