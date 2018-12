Liverpool, Van Dijk ne veut pas se reposer

Virgil Van Dijk, le défenseur néerlandais de Liverpool, a signifié qu'il n'avait pas besoin de couper en cette période chargée de matches.

Depuis l'entame de la saison 2018/19, Virgil Van Dijk n'a raté qu'une seule rencontre de championnat. Le Hollandais fait partie des joueurs de Liverpool les plus utilisés. Alors que d'autres à sa place auraient demandé à être ménagés, lui ne pense qu'à continuer à enchainer les matches et aider sa formation le plus possible.

Sondé à propos de son état physique à l'issue des matches de fin d'année, Van Dijk a indiqué qu'il se sentait très bien et qu'il ne cherchait pas à se reposer. "Je n'en ai pas besoin. Tout le monde veut jouer chaque match. Être sur le banc ou dans les tribunes ne me plait pas. Aussi longtemps que je suis opérationnel et en forme, je veux continuer à jouer", a-t-il déclaré.

L'article continue ci-dessous

L'ex-joueur de Southampton est motivé, surtout qu'une affiche de prestige se profile face au poursuivant des Reds au classement, Man City. "Nous avons terminé l'année assez bien et j'espère qu'on pourra continuer sur notre lancée. City est un match qu'on veut remporter. Ça sera très difficile, mais pour eux aussi. Ça sera un très bon match, mais il ne sera pas décisif. Nous n'allons pas aborder cette rencontre différemment des autres".

Pour rappel, Van Dijk était arrivé à Liverpool il y a pile un an. Recruté pour un montant record de 84M€, il a parfaitement répondu aux attentes, en rehaussant le rendement défensif de l'équipe. Avec seulement 8 buts encaissés, les Merseysiders possèdent d'ailleurs la meilleure arrière-garde des cinq grands championnats européens.