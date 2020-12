Liverpool - Tottenham (2-1), "Déçu", Mourinho charge Klopp et Guardiola

Déçu par la défaite injuste de son équipe face à Liverpool, Mourinho n'a pas manqué d'égratigner le comportement de Klopp et Guardiola.

Le manager de , Jose Mourinho, a déclaré que son équipe méritait de gagner le match de mercredi à , qui s'est soldé par une victoire 2-1 pour les hommes de Jurgen Klopp.

La tête de Roberto Firmino à la 90e minute a permis aux champions en titre, qui avaient ouvert le score grâce à Mohamed Salah en première période avant que Son Heung-Min n'égalise quelques minutes plus tard, de remporter une victoire spectaculaire et reprendre les commandes de .

Les Spurs ont failli prendre les devants en seconde période mais Harry Kane et Steven Bergwijn ont été coupables d'avoir manqué des opportunités claires. Ces ratés se sont avérés décisifs mais Mourinho a estimé que Tottenham aurait mérité mieux qu’une défaite, malgré 24% de possession et seulement deux tirs cadrés à onze.

"Nous méritions de gagner. Je dois être déçu, a déclaré Mourinho à BBC Radio 5 Live après le match. Bien sûr, ils ont eu le ballon plus souvent, mais quand nous l’avons eu, nous avons fait ce qu’il fallait pour les mettre en danger. Seulement, nous aurions dû marquer le deuxième, le troisième pour tuer le match."

"Dans ce genre de matches où vous n'avez pas 10 chances, seulement trois ou quatre, vous devez en marquer trois et le tuer, ce que nous n'avons pas fait.

"Le nul aurait probablement été un résultat juste, mais le perdre est vraiment, vraiment injuste mais c’est le football."

Mauvais perdant, José Mourinho n’a pas manqué d’égratigner le comportement de Jürgen Klopp dans sa zone technique tout au long de la rencontre. Fidèle à lui-même, le Portugais a joué les caliméro au moment de se comparer à l’Allemand et Pep Guardiola.

"Au fait, si je me comportais sur la ligne de touche comme lui, je n'y resterais pas et je me ferais expulsé, a-t-il poursuivi sur Amazon Prime. Allez, c'est animé. Voulez-vous prendre le tableau avec le temps du quatrième officiel? Je dis que pour une raison quelconque, je suis différent et je suis triste."

Une référence à peine masquée à la scène cocasse de la rencontre entre et West Bromwich, mardi, où Guardiola a été surpris en train d’essayer de convaincre le quatrième arbitre de rajouter du temps additionnel.