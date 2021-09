Liverpool : Sadio Mané a inscrit son 100e but pour les Reds

Buteur contre Crystal Palace (3-0), sa cible préférée en Premier League, le Sénégalais a inscrit son 100ème en 224 matches en faveur des Reds.

Décidément, Sadio Mané semble aimer marquer contre Crystal Palace, les Eagles ayant une fois de plus souffert face à la star de Liverpool (3-0), ce samedi après-midi. L'international sénégalais a marqué juste avant la mi-temps pour donner l'avantage aux Reds, portant son total à 100 buts marqués pour le club anglais.

Non seulement il a franchi une étape importante pour son club, mais il poursuit également une série remarquable contre le club du sud de Londres. L'ouverture du score de Sadio Mané a démontré une fois de plus que Crystal Palace est l'une de ses victimes préférées en Angleterre. L'ancien de Southampton a désormais marqué lors de ses neuf dernières apparitions en Premier League contre le club enraîné par le Français Patrick Vieira, une série qui remonte désormais à août 2017. Régularité.

13 buts en 14 matches contre les Eagles

Aucun autre joueur dans l'histoire de la Premier League n'a réussi un tel exploit. Mieux, en comptant son passage à Southampton, il a inscrit 13 buts en 14 matches contre les Eagles et n'a manqué le chemin des filets qu'à une seule occasion : lors d'une défaite 1-0 lors de la saison 2015-16. Liverpool n'a pas eu beaucoup de mal à fructifier les bonnes habitudes de son attaquant, lequel a été aidé par des buts de Mohamed Salah et de Naby Keita, tandis que Manchester City a été tenu en échec (0-0).

Pour atteindre la barre symbolique des 100 buts, Sadio Mané a eu besoin de 224 matchs, soit un taux de réussite légèrement inférieur à un but tous les deux matchs. L'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, ne pouvait pas être plus heureux de la contribution de son buteur, qui en est maintenant à trois buts lors des six premiers matchs de Liverpool, toutes compétitions confondues, cette saison. "Sadio a l'air très bien, il a l'air très affûté", a déclaré l'Allemand lors de sa conférence de presse.

"Je sais que nous parlons de ces choses quand un attaquant manque des occasions, mais qu'il ait la quantité d'occasions qu'il a, la quantité de finitions qu'il a, c'est en fait la chose importante", a-t-il déclaré aux journalistes avant le match de samedi. "Sadio est dans un bon moment, un très bon moment physiquement et mentalement aussi, il est très confiant et ça se voit", s'est ensuite félicité l'ancien coach du Borussia Dortmund, dont l'équipe, victorieuse ce samedi, occupe la tête du championnat anglais.