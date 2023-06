Liverpool s'offre un champion du monde argentin !

Ce jeudi, Liverpool a officialisé l'arrivée d'Alexis Mac Allister en provenance de Brighton.

Liverpool a réussi à sauver une saison bien décevante en accrochant la 5è place en Premier League, synonyme de qualification en Europa Ligue, qu'il retrouve après six participations consécutives en Ligue des Champions. La direction des Reds entame donc une petite révolution afin de retrouver le Big Four en Angleterre et la compétition reine en Europe.

Mac Allister rejoint Liverpool

Avec une vague de départs de joueurs en fin de contrat (Firmino, Milner, Oxlade-Chamberlain, Naby Keita), Jürgen Klopp voit son entre-jeu perdre plusieurs membres importants dans la rotation et a donc commencé à leur chercher des successeurs. Et ce jeudi, il y en a un qui est déjà arrivé. Le club a en effet annoncé l'arrivée très attendue d'Alexis Mac Allister (24 ans) en provenance de Brighton pour 40 millions d'euros.

Le milieu offensif, champion du monde avec l'Argentine en décembre, a signé un contrat "longue durée" avec les pensionnaires d'Anfield après trois saisons passées chez les Seagulls lors desquelles il a pu progresser sous la houlette de Graham Potter puis de Roberto De Zerbi. Il portera le numéro 10 laissé vacant depuis le départ de Sadio Mané au Bayern Munich l'été dernier.