Liverpool-Real, Samir Nasri : "Courtois, on aurait dit Superman"

Consultant pour Canal+, Samir Nasri estime que Liverpool a tout fait pour l'emporter... Mais est tombé sur un Courtois dans une forme olympique.

Samedi soir, le Real Madrid s'est adjugé un 14e titre en Ligue des Champions, en prenant le meilleur sur Liverpool (1-0), en finale, à Saint-Denis. Pour réaliser cet exploit, les hommes de Carlo Ancelotti s'en sont remis à leur portier Thibaut Courtois, impressionnant sur sa ligne face aux tentatives des Anglais. Le Belge a été le grand artisan du succès madrilène.

Pour Nasri, Liverpool est tombé sur un os

Comme révélé par notre partenaire Opta, Thibaut Courtois a réalisé 9 arrêts contre Liverpool. Un record pour un gardien lors d’une finale de Ligue des Champions depuis qu’Opta analyse la compétition (2003/04). Bref, l'ancien de Chelsea et de l'Atlético de Madrid a une nouvelle fois impressionné. Consultant pour Canal+, Samir Nasri a été bluffé par sa prestation XXL.

L'article continue ci-dessous

"Je vous trouve dur avec Liverpool. Parce que 24 tirs, le record d’arrêts dans une finale et vous me dites qu’ils ont raté leur finale ? Ils sont tombés sur un gars qui était imbattable. C'était un Avenger dans la cage. On aurait dit Superman. Il a tout sorti", a fait remarquer l'ancien maître à jouer d'Arsenal et Manchester City, choqué par un tel niveau.

"Il aurait fallu une cage mobile"

"Il a battu le record d’arrêts dans une finale, les expected goals... Si Mané et Salah marquent, on n’a pas le même discours. (…) Franchement, il aurait fallu une cage mobile et la bouger pour marquer un but parce que ce n’était pas possible autrement", a ensuite ajouté le Marseillais. Une impression partagée par des millions de téléspectateurs, samedi soir.