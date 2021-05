Liverpool proche de recruter Konaté

Les Reds visent l'international espoirs tricolore pour renforcer une charnière centrale qui a beaucoup souffert des blessures cette saison.

Liverpool va poursuivre son projet d'engager le défenseur Ibrahima Konate du RB Leipzig cet été, selon nos informations. Les Reds sont prêts à honorer la clause libératoire du contrat de l'international français U-21, dont la valeur est estimée à environ 40 millions de livres (environ 46 millions d'euros), et s'attendent à ce que le joueur de 22 ans devienne la première recrue importante du club, alors que Jurgen Klopp cherche à remodeler son équipe.

Cette signature intervient après une campagne au cours de laquelle Liverpool a souffert d'un nombre sans précédent de blessures en défense centrale, et montre la détermination de Klopp à ne pas se retrouver dans une situation similaire. Konaté, qui a fait 94 apparitions en quatre saisons avec Leipzig, sera immédiatement en compétition pour une place dans l'équipe première à Anfield.

L'intérêt de Liverpool pour Konaté a été signalé pour la première fois en mars, les Reds sont maintenant prêts à intensifier leurs efforts dans les semaines à venir, bien que des sources aient nié les suggestions selon lesquelles la clause de libération a déjà été atteinte.

Les conditions personnelles ne devraient pas être un problème, les rapports en Allemagne suggérant qu'un contrat de cinq ans a déjà été convenu. Leipzig est résigné à perdre le joueur, ayant déjà vu un autre défenseur central, Dayot Upamecano, rejoindre le Bayern Munich.

Konaté dispute actuellement l'Euro Espoirs avec les Bleus en Hongrie, et des sources ont indiqué qu'il est peu probable qu'un accord soit finalisé avant la fin du tournoi.

Les Reds ont été liés à d'autres défenseurs centraux, y compris l'international croate de Marseille Duje Caleta-Car, tandis que Klopp a laissé entendre la semaine dernière qu'aucune décision n'avait été prise sur l'avenir d'Ozan Kabak, qui a passé la deuxième moitié de la saison en prêt de Schalke. Kabak a déjà indiqué qu'il aimerait rester à Anfield si possible.

Liverpool devrait avoir Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip, ses trois défenseurs centraux, de retour de blessure à temps pour la saison prochaine, et la forme impressionnante de Nat Phillips depuis qu'il a été recruté en urgence constitue une autre option, tout comme le jeune Rhys Williams, 20 ans, qui devrait être prêté la saison prochaine pour poursuivre son développement.

Gini Wijnaldum a fait ses adieux à Anfield après la victoire de dimanche contre Crystal Palace. Le milieu de terrain néerlandais pourrait rejoindre le FC Barcelone dans le cadre d'un transfert gratuit.

Divock Origi est à vendre et suscite l'intérêt de plusieurs clubs en Europe, tandis que Liverpool cherchera également à se débarrasser de Marko Grujic et Harry Wilson, qui ont passé la saison en prêt à Porto et Cardiff, respectivement.

L'avenir de Xherdan Shaqiri et Takumi Minamino n'est pas clair, tandis que Loris Karius devrait partir et Taiwo Awoniyi , qui a obtenu un permis de travail au Royaume-Uni six ans après avoir rejoint le club, intéresse des clubs comme West Brom, Fulham et Stoke.

D'autres joueurs, tels que Sheyi Ojo, Ben Woodburn et Liam Millar, sont également susceptibles de partir, que ce soit de manière permanente ou sous la forme d'un prêt. Le jeune Harvey Elliott aura l'occasion de faire ses preuves pendant la pré-saison après une année prometteuse en Championship avec Blackburn.