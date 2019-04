Liverpool-Porto 2-0, les Reds prennent une belle option après une performance aboutie

Liverpool s'est offert une belle avance sur Porto en quarts aller de la Ligue des champions grâce à une performance aboutie.

On s'attendait à des Reds conquérants à domicile et c'est ce qu'on a eu ce soir à Anfield où l'hymne de a laissé place à celui tout aussi épique de la , avant un but ultra-précoce des locaux dès la 5e minute.

Firmino sait tout faire

Sur un ballon de Sadio Mané, Roberto Firmino trouve Naby Keita à l'entrée du rectangle adverse. La tentative du droit du Guinéen est détournée par Oliver Torres, et le vétéran Iker Casillas est battu ! 1-0, déjà, la pente s'accentue pour des Dragons muselés. Porto a en effet beaucoup de mal à installer son jeu, alors que Liverpool n'a aucunement l'intention de reculer et de profiter de son court avantage, bien au contraire.

Les Reds multiplient les offensives. Et à la 26e minute, Henderson alimente Trent Alexander-Arnold dans la profondeur et ce dernier trouve Firmino, lequel finit l'action dans le but vide de l'infortuné Casillas. 2-0. Liverpool insiste, persiste et signe. Très impliqué dans les offensives ce soir, "Hendo" est lancé sur la droite puis centre dans la course de l'intenable Firmino dont la reprise n'est pas cadrée. Au repos, les hommes de Jurgen Klopp mènent 2-0 et c'est largement mérité. Ceux de Conceiçao ont montré de belles choses, mais de manière trop épisodique face au constant rouleau compresseur rouge.

Un rouleau compresseur qui continuera d'ailleurs d'appliquer une grosse pression dans le camp adverse dans le second acte, mais le but de Mané en début de seconde période sera annulé après consultation de la VAR pour un hors-jeu. En face, un très combatif Moussa Marega tentera de sonner la révolte à différentes reprises, mais ne cadrera pas ses quelques tentatives et ne sera pas non plus suivi par ses coéquipiers dans ses aventures et autres incursions solistes.

2-0, score final. Le score est logique et l'avance est réelle avant le match retour pour une équipe de Liverpool qui aura tenu son rang de favori ce soir avant de devoir confirmer chez les Dragons.