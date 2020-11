Liverpool perd Alexander-Arnold sur blessure

Touché au mollet, Trent Alexander-Arnold n'a pas pu terminer le match face à City et il pourrait être absent un long moment.

La cascade des blessés à s'est aggravée ce dimanche avec la défection de Trent Alexander-Arnold lors du choc de contre . L'international anglais s'est écroulé sur le terrain en se tenant le mollet peu après l'heure du jeu à Etihad Stadium. Il a été ensuite remplacé par James Milner. La confrontation entre les deux derniers champions d' s'est achevée sur le score de 1-1.

Alexander-Arnold est le dernier membre de la ligne arrière des Reds à se blesser, le défenseur central Virgil van Dijk étant déjà écarté pour plusieurs mois en raison d'une lésion des ligaments du genou. Son suppléant dans ce secteur, Fabinho a également été touché en raison d'nu problème aux ischio-jambiers contracté lors du match de contre Midtjylland.

Jurgen Klopp s'était retrouvé avec les défenseurs inexpérimentés Rhys Williams et Nathaniel Phillips pour combler les lacunes jusqu'à ce qu'il puisse récupérer Joel Matip au cœur de la défense pour le match de dimanche contre l'équipe de Pep Guardiola, en association avec Joe Gomez.

Le sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, sera également impatient d'en savoir plus sur l'état d'Alexander-Arnold. Le latéral des Reds a été inclus dans le groupe des Three Lions pour le match amical avec la République d' jeudi prochain et les matches de l'UEFA Nations League contre la et l' .