Liverpool - Naples : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Liverpool - Napoli : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Enorme choc à Anfield pour la dernière journée du groupe A de la Ligue des champions. Un match à enjeu, bien qu'il soit secondaire et moins gros qu'il n'y paraît, entre Liverpool et Naples. Leader du groupe A, le club italien compte trois points d'avance sur les Reds et peut donc encore finir deuxième en cas de défaite, toutefois, cela semble une mission bien compliquée pour les hommes de Jürgen Klopp.

Mission impossible pour Liverpool

Déjà parce qu'il faudra gagner par au moins trois buts d'écart pour espérer terminer en tête de ce groupe. En effet, lors de la première journée de cette phase de poules, Liverpool, à l'époque en grande difficulté en championnat, avait été largement battu par Naples sur le score de 4-1. Pour rétablir ce goal average particulier entre les deux équipes, Liverpool doit donc absolument balayer le Napoli à Anfield.

La deuxième raison qui porte à croire que cet exploit, ce miracle n'aura pas lieu, c'est les dynamiques des deux équipes. Certes, depuis sa débâcle à Naples, Liverpool a appuyé sur l'accélérateur en Ligue des champions et n'a pas laissé la moindre chance à l'Ajax et aux Rangers. Néanmoins, les Reds manquent de régularité depuis le début de saison et ça se voit en championnat.

Naples encore invaincu cette saison

Les hommes de Jürgen Klopp sont d'ailleurs retombés dans leur travers ce week-end avec une défaite contre Leeds et un premier but offert à Rodrigo sur une grossière erreur défensive. Alors que du côté de Naples, tous les feux sont au vert. Leader de Serie A et de son groupe en Ligue des champions, le club italien est l'un des trois seuls clubs encore invaincu toutes compétitions confondues cette saison avec le PSG et Benfica. Rien que ça.

Voir Naples connaître sa première défaite à Anfield n'est pas exclu, mais les voir perdre pied au point de prendre plus de trois buts sans en marquer semble impossible. Les Partenopei réalisent le meilleur début de saison de leur histoire et se présentent comme les grands favoris au Scudetto ainsi qu'une équipe poil à gratter en Ligue des champions.

Un choc à ne pas manquer

Naples fera tout préserver son invincibilité à Anfield et réaliser une phase de groupes parfaite en Ligue des champions tandis que Liverpool ne perd pas espoir de terminer à une première place ô combien importante pour la suite de la compétition et ce même si les chances de parvenir à atteindre cet objectif sont minimes. Difficile de prédire l'issue de ce choc, mais une chose est sûre, tout est réuni pour qu'un très grand match ait lieu à Anfield ce mardi.

Horaire et lieu du match Liverpool - Naples

Ville : Liverpool

Liverpool Stade : Anfield

Anfield Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 16:00 EST / 13:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Liverpool - Napoli ?

Liverpool - Naples

6ème journée de Ligue des champions

Mardi 1 novembre

21h sur beIN Sports 1

Stream : beIN Sports, My Canal

Prise d'antenne : 20h45 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme de beIN Sports ou sur MyCanal si vous bénéficiez du pack sport.

Série actuelle de Liverpool et du Napoli

Liverpool : VVDVD



Naples : VVVVV

Les blessés et absents :

Miné par les blessures depuis le début de saison, Liverpool devra faire sans Diogo Jota, Luis Diaz, Naby Keita et Arthur, tous blessés, pour le choc face au Napoli.

De son côté, le club italien se porte bien mieux et n'est privé que d'Amir Rrahmani.

Les équipes probables

XI de départ de Liverpool : Alisson - Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Thiago, Fabinho, Henderson - Firmino - Salah, Darwin Nunez.

XI de départ de Naples : Meret - Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano ,Osimhen, Kvaratskelia.