"Liverpool n'a pas besoin de Haaland en attaque"

La légende de Liverpool, John Barnes, estime que les Reds sont déjà suffisamment outillés en attaque pour aller chercher une autre star offensive.

John Barnes ne s'attend pas à ce que Liverpool fasse de grosses acquisitions cet été et pense que les Reds n'ont pas "besoin d'acheter un Erling Haaland à moins qu'ils ne perdent l'un des attaquants titulaires".

Jurgen Klopp peut éventuellement craindre les départs de Sadio Mane et de Mohamed Salah, mais il reste bien approvisionné dans ce secteur pour le moment. Des renforts sont ciblés, avec Ibrahima Konate déjà ajouté aux rangs défensifs, mais les arrivées de nouveaux attaquants sont considérées comme peu probables pour les anciens champions d'Angleterre.

"Sauf s'il y a des départs, Liverpool n'a pas besoin de recrues"

La légende des Reds Barnes, s'exprimant en association avec BonusCodeBets, a déclaré à Goal sur le recrutement d'été à Anfield: "Je ne vois pas Liverpool signer une grande recrue cet été, à moins que l'un de ses joueurs de renom ne s'en aille."

"Remettre Virgil van Dijk en forme, c'est comme une nouvelle recrue. Ibrahima Konate est venu jouer à ses côtés, et Liverpool a toujours Joel Matip et Joe Gomez. Une fois que Liverpool aura récupéré ses défenseurs et ses milieux de terrain, tant qu'ils gardent le noyau de l'équipe, ils ont ce dont ils ont besoin. Avec la signature de Konaté, Diogo Jota, qui peut jouer dans les trois premiers ou trois au milieu de terrain, et des joueurs comme Divock Origi, Xherdan Shaquiri et Alex Oxlade-Chamberlain toujours dans l'équipe, à moins que Liverpool ne perde des joueurs, il est difficile de déterminer ce dont ils ont besoin", a poursuivi l'ancien capitaine de la sélection anglaise.

"Il y a des équipes, comme Arsenal par exemple, qui ont besoin de faire venir des joueurs qui intègreront directement leur onz. Liverpool n'a pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin d'acheter un Erling Haaland pour entrer dans l'équipe, à moins qu'ils n'en perdent quelqu'un de l'équipe de départ", a insisté Barnes.

De nombreux noms ont circulé dans la presse comme potentiels renforts pour LFC, mais Klopp devrait une fois de plus rester discret cet été. A noter que le club de la Mersey a quand même perdu son milieu de terrain Georginio Wijnaldum, parti libre à Paris.