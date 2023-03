Liverpool - Manchester United : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Liverpool - Manchester United : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Le Derby of England. Un match qui constitue toujours un moment à part dans la saison des deux clubs, grands rivaux d'outre-manche. Et quand l'enjeu sportif est au plus haut, le spectacle n'en est que plus alléchant.

Manchester United veut croire au titre

En effet cette saison, ce sont les Red Devils qui se présentent en position de force au moment d'affronter la bande de Jürgen Klopp, qui connaît probablement sa saison la plus compliquée sur les bords de la Mersey.

En embuscade derrière Arsenal et son encombrant voisin de City, United peut encore nourrir des espoirs de sacre, mais il sait qu'il doit pour cela réaliser un sans faute, ou presque. Un challenge à la hauteur du talent de Marcus Rashford ?

Pour ce qui est de Liverpool, la dynamique est meilleure ces dernières semaines, malgré la giffle reçue face au Real. Justement, les Reds ont encore un espoir d'aller chercher un billet en Ligue des champions mais pour cela aussi, le faux pas est interdit.

Horaire et lieu du match Liverpool - Manchester United

Ville : Liverpool

Liverpool Stade : Anfield Road

Anfield Road Heure : 17h30 heure française

Sur quelle chaîne TV voir Liverpool - Manchester United ?

Liverpool-Manchester United

Premier League

Dimanche 5 mars

17h30 sur Canal+

Stream : MyCanal

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Liverpool et Manchester United

Liverpool : VVDNV



Manchester United



: NVVVV

Les équipes probables

XI de départ de Liverpool : Alisson – Robertson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold – Bajcetic, Fabinho, Henderson – Nuñez, Gakpo, Salah.

XI de départ de Manchester United : De Gea – Shaw (ou Malacia), Martinez, Varane, Wan-Bissaka – Fred, Casemiro – Rashford, Fernandes, Antony – Weghorst.