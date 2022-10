Liverpool – Manchester City : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compos des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Liverpool-Manchester City.

C'est un drôle de choc que vont vivre les joueurs de Liverpool face à Manchester City ce dimanche 16 octobre. En effet, les Reds ont manqué leur début de championnat et pointent seulement à la dixième place avec 13 points de retard sur Manchester City, deuxième au classement.

Mais les Reds restent sur une belle victoire 7-1 à Glasgow, contre les Rangers, en Ligue des champions tandis que les Citizens n'ont fait que 0-0 à Copenhague. Mais Erling Haaland n'a pas joué cette rencontre, Guardiola souhaitant le préserver pour affronter Liverpool en étant à 100%.

Date, horaire et lieu de Liverpool-Manchester City

Date : dimanche 16 octobre 2022

Ville : Liverpool

Stade : Anfield

Heure du coup d'envoi : 17h30 heure française

Compétition : 11e journée de la Premier League

Arbitre : Monsieur Anthony Taylor.

Sur quelle chaîne voir le match Liverpool-Manchester City ?

En France, la confrontation entre Liverpool et Manchester City sera diffusée Canal+.

Le streaming pour voir le match Liverpool-Manchester City ?

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application MyCANAL.

AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Liverpool-Manchester City

Pour affronter les Citizens, Jürgen Klopp devra se passer des services de plusieurs joueurs : Luis Diaz (forfait jusqu'à la fin de l'année), Naby Keita, Trent-Alexander Arnold, Joel Matip, Curtis Jones et Arthur Melo.

Du coté de Manchester City, John Stones, Kyle Walker et Kalvin Philipps sont absents sur blessure tandis que Benjamin Mendy est suspendu par son équipe depuis août 2021 après des accusations de viols et dont le procès est actuellement en cours.

Les équipes probables pour Liverpool-Manchester City

Liverpool : Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Thiago, Jota - Firmino, Salah, Nuñez.

Manchester City : Ederson - Akanji, Dias, Ake, Cancelo - Rodri, De Bruyne, Silva - Grealish, Haaland, Foden.

Les principales déclarations des joueurs et des entraîneurs avant Liverpool-Manchester City

Pep Guardiola (entraîneur de Manchester City) : « Je connais la qualité de cette équipe et ils connaissent les nôtres. S'il ne restait que trois matches, je vous aurais dit qu'ils ne peuvent pas rattraper les équipes de tête, mais avec toutes les journées qu'il reste et la Coupe du monde, tout peut arriver. Ce sera un match difficile et je ne m'attends à rien d'autre. Le match se jouera sur le terrain, et pas au classement. »

Jürgen Klopp (entraîneur de Liverpool) : « Quand vous jouez contre Haaland qui est en ce moment le meilleur buteur au monde, vous devez vous assurer qu'il n'ait pas beaucoup de ballons. C'est ce que nous essayerons, mais évidemment contre City, le problème est que si vous neutralisez Haaland avec trop de joueurs, alors vous ouvrez des espaces pour d'autres joueurs de classe mondiale. C'est un défi, c'est un problème de football et nous allons essayer de trouver une solution. À City, Haaland a des coéquipiers qui sont parmi les meilleurs au monde et qui lui offrent des ballons de but. C'est un assemblage parfait. »

Les statistiques à connaître avant Liverpool-Manchester City

● Liverpool n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Premier League contre Manchester City (3 nuls et 2 défaites). Les Reds ne sont jamais restés six fois de suite sans la moindre victoire contre les Citizens.

● Manchester City a pris quatre points sur six lors de ses deux derniers déplacements à Anfield. C'est seulement un point de moins que lors de ses 17 précédentes visites (5 nuls et 12 défaites).

● Liverpool a marqué au moins deux buts lors de ses quatre derniers matches contre Manchester City, toutes compétitions confondues. Aucune équipe n'a jamais marqué au moins deux buts lors de cinq confrontations à la suite contre une équipe de Pep Guardiola.

● Liverpool a remporté 22 matches de Premier League contre le champion sortant. Les Reds sont invaincus lors de leurs 13 derniers matches de ce type à Anfield (7 victoires, 6 nuls). Leur dernier échec remonte à décembre 2007 contre Manchester United.

● Liverpool n'a inscrit que 10 points en 8 matches de Premier League cette saison. C'est son plus mauvais bilan à ce stade de la compétition depuis la saison 2012-2013 (9 points). De plus, Liverpool a déjà perdu autant de matches cette saison que lors de la totalité de la précédente (2 défaites en 2021-2022).

● Manchester City n'a perdu qu'un seul de ses 37 derniers matches en Premier League et sont invaincus depuis 21 matches (16 victoires, 5 nuls). Al'extérieur, City est invaincu depuis 22 rencontres (16 victoires, 6 nuls). C'est la 4e meilleure série du genre en Premier League.

● Cette Manchester City est l'équipe qui a le plus de fois ouvert le score (8). Inversement, seul Southampton (7 fois) a concédé le premier but plus de fois que Liverpool (6 fois).

● Mohamed Salah a marqué lors de quatre de ses cinq matches de Premier League à Anfield contre Manchester City et notamment, lors des trois derniers. Seul Jimmy Floy Hasselbaink a réussi la passe de quatre à Anfield contre les Citizens (entre décembre 2000 et décembre 2004).

● Phil Foden (Man City) a marqué lors de ses deux matches de Premier League à Anfield. Seuls deux joueurs font mieux : Andy Cole (1999-2002) et Christian Benteke (2012-2017) qui ont réalisé la passe de trois.

● Erling Haaland n'a joué que 9 matches de Premier League mais il a déjà marqué 15 buts (un record à ce stade de la compétition) et a été impliqué sur 18 buts (là encore un record).