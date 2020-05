Liverpool - Loris Karius de retour après avoir résilié avec Besiktas

Prêté au club Besiktas pour deux ans en 2018, Loris Karius ne poursuivra pas l'aventure en Turquie, où il n'était plus payé depuis plusieurs mois.

"J'écris principalement avec l'entraîneur des gardiens John Achterberg. Presque chaque semaine, il est mon premier point de contact. Mais de temps en temps j'écris aussi avec Jürgen Klopp, je suis en bon contact avec tout le monde. Je n'en suis jamais sorti", avait déclaré Loris Karius à la mi-avril, prêté au club de , mais appartenant toujours aux Reds de . Désormais, le portier de 26 ans est de retour sur les bords de la Mersey, non désiré par les Turcs.

"J'ai été très patient pendant des mois​"

En effet, le héros malheureux de la finale de Ligue des Champions 2018 perdue face au (1-3) a résilié son contrat avec Besiktas, où il était prêté depuis deux ans. Performant en , Loris Karius vivait mal la gestion financière compliquée, lui qui ne touchait plus de salaire depuis plusieurs mois.

"J'ai été très patient pendant des mois, je me suis répété encore et encore. Les mêmes choses s'étaient déjà produites l'année dernière. Malheureusement, les dirigeants n'ont pas essayé de résoudre ce problème et ont même refusé ma proposition d'aider avec une réduction de salaire", a-t-il déclaré sur Instagram pour se justifier. Autant dire qu'avec Alisson Becker, Adrian et maintenant Loris Karius, Jürgen Klopp a désormais l'embarras du choix au poste de dernier rempart.