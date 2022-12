Liverpool - Leicester : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Liverpool - Leicester : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

La machine Liverpool est-elle relancée ? En tout cas, les Reds ont abordé le Boxing Day et le retour de la Premier League du bon pied avec une victoire tout en maîtrise du côté d'Aston Villa. Ambitieux, les hommes de Jürgen Klopp doivent désormais réaliser une série de victoires pour recoller sur Manchester United, Tottenham et Newcastle, respectivement cinquième, quatrième et troisième du classement, avant peut-être de penser, en fonction de l'évolution de la saison à aller plus haut.

Jürgen Klopp n'aura pas d'autres choix que de faire confiance à la même équipe que face à Aston Villa, à peu d'exceptions près. La recrue hivernale Cody Gakpo n'est pas encore enregistrée et ne pourra pas jouer avant le 1er janvier tandis que l'Allemand compte encore de nombreux absents dans son effectif, ce qui l'a beaucoup handicapé en début de saison.

Deux salles, deux ambiances

Néanmoins, Liverpool a montré de la fraîcheur et à l'image d'un Mohamed Salah très en jambes, les Reds peuvent nourrir beaucoup d'espoir. D'autant plus qu'en face, ce n'est pas la joie à Leicester. Les Foxes, treizièmes du classement, ont sombré à domicile au lendemain de Noël face à Newcastle. Les hommes de Brendan Rodgers n'ont pas vu le jour et n'ont pas réussi à faire illusion face aux Magpies.

Décevant depuis le début de saison, Leicester cherche toujours ses marques, surtout défensivement, et sera aussi privé d'éléments importants comme James Maddison, blessé. Pour ses retrouvailles avec Anfield, les feux ne sont pas tous au vert pour Liverpool, mais les conditions sont réunies pour décrocher une importante victoire pour la suite de la saison et pour la confiance des Reds.

Horaire et lieu du match Liverpool - Leicester

Ville : Liverpool

Liverpool Stade : Anfield

Anfield Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Liverpool - Leicester ?

Liverpool-Leicester

Premier League

Vendredi 30 décembre

21h00 sur Canal + Foot

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h45 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Liverpool et de Leicester

Liverpool : VDVDV



Leicester : VVNVD

Les blessés et absents de Liverpool et de Leicester :

Avec tout ses absents, Jürgen Klopp pourrait presque composer une équipe entière et elle aurait fière allure. Pas encore enregistré puisque le mercato n'ouvre ses portes que le 1er janvier, Cody Gakpo ne pourra pas jouer face à Leicester. Outre le Néerlandais, Klopp est privé d'Arthur, Luis Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino, Curtis Jones et James Milner, tous blessés, tandis qu'Ibrahima Konaté, revenu tard de la Coupe du monde est incertain et devrait être laissé au repos.

En face, Leicester tente de concurrencer Liverpool sur le plan des absences. En effet, Brendan Rodgers compte cinq blessés et pas n'importe lesquels, cinq joueurs qui auraient probablement figurer dans onze de départ s'ils avaient été en bonne santé. James Maddison, Ricardo Pereira, James Justin, Ryan Bertrand et Jonny Evans sont tous indisponibles. Touché au dos, Dennis Praet est incertain.

Les équipes probables

XI de départ de Liverpool : Alisson - Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Thiago, Fabinho, Henderson - Salah, Nunez, Oxlade-Chamberlain.

XI de départ de Leicester : Ward - Castagne, Amartey, Faes, Thomas - Tielemans, Soumare - Ayoze Perez, Dewsbury-Hall, Barnes - Vardy.