Liverpool - Leeds : diffusion TV, live streaming, compos probable et avant-match

Où voir le match Lieverpool-Leeds, l’heure du coup d’envoi, les news sur l’équipe : Goal vous explique tout.

Une semaine après sa défaite surprise face à Nottingham Forest, Liverpool n'a pas d'autre choix que se se reprendre face à une formation de Leeds en grande difficulté ces dernières semaines.

Relance obligatoire pour Liverpool

Après un début de saison très moyen, les Reds avaient pourtant montré du mieux en étrillant les Rangers puis en résistant à Manchester City, faisant tomber les Skyblues sur un exploit de Salah. Mais cette nouvelle défaite, face à un relégable, fait de nouveau planer le doute et les hommes de Jürgen Klopp seraient bien inspirés de ne pas laisser le Top 4 s'éloigner davantage.

Du côté de Leeds, l'urgence de points se fait déjà sentir, alors que les Whites n'ont plus connu le succès en championnat depuis le mois d'août. La lutte pour le maintien s'annonce difficile dans le nord de l'Angleterre.

Horaire et lieu du match Liverpool-Leeds :

● Ville : Liverpool

● Stade : Anfield

● Heure : 20h45 (heure française)

Sur quelle chaîne TV voir Liverpool-Leeds ?

Leicester-Manchester City

14e journée de Premier League

Samedi 29 octobre 2022

20h45 sur Canal + Foot

Streaming : MyCanal

Le streaming pour voir le match :

Il vous sera aussi possible de voir la rencontre en streaming, en vous connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Liverpool et Leeds :

Liverpool : VVVDV

Troyes : NDDDD

Les blessés et les absents :

Liverpool est toujours privé de quelques joueurs. Luis Diaz est absent pour une longue durée en raison d'une blessure au genou, tandis qu'Arthur Melo et Joel Matip sont également absents.

Thiago Alcantara devrait être de retour après avoir manqué les deux derniers matchs à cause d'une infection de l'oreille. Jordan Henderson, qui a été remplacé contre l'Ajax, devrait également être en mesure de figurer dans le groupe.

Leeds United a également sa part de problèmes de blessures. Stuart Dallas et Adam Forshaw sont absents, tandis que Tyler Adams, Leo Fuhr Hjelde et Archie Gray ne savent pas encore s'ils pourront en être, tout comme Rodrigo Moreno et Luis Sinisterra.

Les équipes probables :

XI probable de Liverpool : Alisson ; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson ; Salah, Fabinho, Thiago, Elliott ; Firmino, Nunez.

XI probable de Leeds : Meslier ; Ayling, Koch, Cooper, Struijk ; Greenwood, Roca ; Harrison, Aaronson, Sinisterra ; Bamford.

Les statistiques à connaître avant Liverpool-Leeds :

● Liverpool est invaincu lors de ses 10 derniers matches de Premier League contre Leeds United (V7 D3) depuis une défaite 2-1 à domicile en avril 2001.

● Leeds a perdu ses quatre derniers matches de Premier League à l'extérieur contre Liverpool, encaissant 16 buts lors de ces défaites, dont 10 lors de leurs deux dernières visites (3-4 en 2020-21, 0-6 en 2021-22).

● Liverpool a déjà perdu plus de matchs de Premier League cette saison (3) que sur l'ensemble de la période 2021-22 (2), tandis que ses 16 points en 11 matchs constituent son plus mauvais rendement à ce stade de la campagne depuis 2014-15 (14).

● Liverpool est invaincu lors de ses 29 derniers matchs de Premier League à domicile (V22 D7), marquant 73 buts et n'en a encaissé que 16 au cours de cette série. Ils ont remporté les deux derniers 1-0, après avoir été menés lors de cinq de leurs six précédents à Anfield.

● Leeds n'a pas gagné lors de ses huit derniers matches de championnat (N2 D6), ce qui constitue la plus longue série de matches sans victoire de toutes les équipes actuelles de Premier League.

● Leeds a perdu chacun de ses quatre derniers matches à l'extérieur en Premier League, la dernière fois qu'il a perdu cinq fois d'affilée à l'extérieur en première division entre janvier et mars 2003 - dont le cinquième match était à Liverpool (1-3).

● Liverpool a perdu contre la lanterne rouge Nottingham Forest lors de sa dernière sortie. Ils n'ont pas perdu de matchs consécutifs en Premier League contre des relégables depuis mars 2012, lorsqu'une défaite à QPR avait été suivie d'une défaite à domicile contre Wigan Athletic.

● Mohamed Salah, de Liverpool, a été impliqué dans six buts en deux apparitions à domicile en Premier League contre Leeds United (5 buts, 1 passe décisive).

● L'attaquant de Liverpool Mohamed Salah s'est créé plus d'occasions dans le jeu que tout autre joueur de la

Premier League cette saison (28). Il se crée 2,6 occasions par 90 minutes en moyenne cette saison, son

meilleur taux en une seule campagne dans la compétition.

● Rodrigo a marqué cinq buts en 10 matchs de Premier League pour Leeds cette saison, soit un de moins que ce qu'il a marqué en 31 matchs la saison dernière, et seulement deux de moins que ce qu'il a réussi lors de sa meilleure saison dans la compétition en 2020-21 (7 en 26 matchs).