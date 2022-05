Liverpool : l'incroyable record de Joel Matip

Le but de Joel Matip en seconde période contre Southampton a permis à Liverpool de rester dans la course au titre tout en permettant au défenseur de conserver un record inégalé en Premier League. Joel Matip a rejoint Takumi Minamino sur la feuille de match, permettant à Liverpool de s'imposer 2-1 à Southampton et ainsi de rester dans la course au titre.

Matip, le talisman de Liverpool

Grâce à cette victoire, Liverpool n'a plus qu'un point de retard sur Manchester City avant dimanche et doit maintenant compter sur l'aide d'Aston Villa pour conserver ses chances de titre. Avec son but mardi, Matip a marqué dans huit matches de Premier League différents.

Les Reds ont en effet remporté les huit matches au cours desquels Matip a marqué. Le record de victoires de Matip est inégalé en Premier League, puisqu'il n'a perdu que 10 de ses 125 apparitions en championnat avec Liverpool. Avec seulement 8%, Matip a le plus faible taux de défaite parmi les 1 081 joueurs ayant disputé au moins 100 matches de Premier League.