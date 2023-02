Liverpool : l'énorme promesse de Jürgen Klopp pour le mercato estival !

Liverpool vit une saison compliquée et va devoir rectifier le tir l'été prochain pour redevenir compétitif en Premier League et en Europe.

Liverpool vit une saison noire, ou plutôt blanche, blanche de tout trophée. La dernière chance pour les Reds de remporter un trophée cette saison a volé en éclat mardi soir après une éclatante défaite face au Real Madrid. Distancé en Premier League et d'ores et déjà éliminé des deux compétitions nationales, Liverpool doit désormais sauver sa saison en se qualifiant pour la prochaine Ligue des champions, ou au moins une Coupe d'Europe, et préparer la prochaine saison.

"Cet été, nous devons être sur le marché"

On s'attend à ce que les Reds fassent de gros mouvements sur le marché des transferts après une chute brutale des résultats et des performances lors de cette saison 2022-2023. En conférence de presse, Jürgen Klopp a abordé la question, parlant ouvertement du besoin de renforts malgré l'incertitude entourant la capacité de son équipe à se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

"C'est un été où nous devons être sur le marché, définitivement. Je suis désolé de ne pas pouvoir garantir la Ligue des champions pour le moment, mais nous allons nous battre pour cela. Ce sera délicat, et la décision sera prise tardivement, je suppose, mais nous devons commencer à travailler tôt, avant de savoir où nous finirons, au niveau du poste et de la compétition européenne. Ces choses sont claires", a annoncé Jürgen Klopp habitué à être évasif concernant le mercato.

"Je suis optimiste"

Plus tôt, Klopp avait laissé entendre que Liverpool pourrait avoir besoin d'"adapter" sa stratégie de transfert après une saison étonnamment mauvaise, et à la lumière des dépenses constatées dans des clubs comme Chelsea et Manchester City. Le propriétaire principal de Liverpool, John W. Henry, a laissé entendre cette semaine que le club était confiant dans l'obtention de nouveaux investissements après une longue recherche, mais il reste à voir à quelle vitesse cela sera finalisé et quel impact cela aura sur le budget et les plans de Klopp pour l'été. Les Reds sont intéressés par un certain nombre de joueurs, dont Jude Bellingham du Borussia Dortmund, Mason Mount de Chelsea et Matheus Nunes des Wolves.

"Je suis optimiste quand John est optimiste, parce que c'est son métier !". a déclaré Klopp devant les médias. "Je ne suis pas impliqué dans la recherche d'investisseurs. Pas encore ! Ce serait drôle ! Je l'ai fait une fois à Dortmund, mais qui s'en soucie ? Mon travail est de m'assurer que nous sommes clairs à 100 % sur ce dont nous avons besoin d'un point de vue sportif, et ensuite d'autres personnes sont responsables de nous donner les ressources ou autre".

"Nous avons joué cinq années consécutives en Ligue des champions et nous sommes allés trois fois en finale, ce qui est énorme d'un point de vue financier. Nous avons construit une tribune et un terrain d'entraînement, le club est dans un très bon endroit, mais autour de nous, quelques personnes accélèrent, et nous ne pouvons pas ignorer ce genre de choses. Il s'agit toujours de trouver le bon type de joueurs. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de recrutements, il s'agit de trouver les bons. Dieu merci, dans le monde du football, il y a beaucoup de "bons" joueurs. Ils ne sont pas tous abordables ou ne veulent pas tous venir, mais il y a beaucoup de très bons joueurs. Et c'est tout", a conclu Jürgen Klopp.

En attendant ses possibles renforts estivaux, Jürgen Klopp et Liverpool vont devoir conclure leur saison de la meilleure manière possible afin de disputer à minima une Coupe d'Europe et si possible la plus belle de toute pour attirer des recrues de poids. Les Reds devront poursuivre leur remontée au classement avec une victoire face à Crystal Palace samedi avant de recevoir les Wolves mercredi prochain.