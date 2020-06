Liverpool, Klopp soulagé de reprendre le championnat

Le manager de Liverpool a reconnu avoir redouté pendant une période que le titre de champion n’échappe à lui et ses à protégés.

La anglaise a repris depuis mercredi dernier et est donc bien parti de nouveau pour être couronné champion, trente ans après son dernier sacre. Les Reds n’ont besoin que de deux victoires pour être sûrs de garder leur première place.

Les Merseysiders sont très contents de reprendre, car à un moment ils craignaient sérieusement l’annulation du championnat. Jurgen Klopp l’a reconnu ce vendredi en conférence de presse : « Honnêtement, oui. Quand nous avons été confinés, je ne pensais pas que nous étions proches de ça une seconde, car ce n'était pas important à ce moment-là. Mais je suis devenu inquiet au moment où les gens ont commencé à parler de saison blanche. Je l'ai ressenti physiquement, cela aurait été vraiment, vraiment difficile. Quand l’hypothèse a été écartée, je me suis senti assez soulagé ».

Liverpool reprend la compétition avec un derby contre son voisin d’ . Une opposition à Goodison Park et qui verra Klopp retrouver Carlo Ancelotti, qu’il a déjà affronté deux fois cette saison mais sans réussir à le battre.

Un derby sans supporters n’a pas la même saveur qu’une opposition classique face à l’ennemi juré, mais Klopp s’y est préparé. Et il a assuré que ses hommes feront tout pour se montrer à la hauteur : "Nous devons utiliser les circonstances, ne pas en souffrir. Cela signifie qu'il y a un match entre Everton et Liverpool, qui est toujours un derby. J'espère pouvoir en profiter; c'est le plan en fait, le travail acharné n'a jamais été un problème pour nous. Mais nous devons nous assurer que nous jouons vraiment à nouveau le meilleur football que nous pouvons jouer. Ensuite, tout ira bien et nous verrons ce que nous devons célébrer et comment nous pouvons célébrer. "