Liverpool : Klopp se réjouit du retour de Nunez

Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, est content du retour de suspension Darwin Nunez pour le derby contre Everton.

Les Reds se rendent à Everton pour le derby de la Mersey, comptant pour la 6e journée de Premier League. Leur recrue uruguayenne fera alors son retour à la compétition après avoir loupé trois parties.

Klopp était le premier à se féliciter de ce retour. "Quand il a reçu sa suspension de trois matchs, nous avons vu le calendrier et nous avons vu que son match de reprise était le derby. Il a appris sa leçon et est en très bonne forme. En voyant comment nous avons traversé les deux derniers matchs, nous ne voyons pas comme une mauvaise chose qu'il soit sorti ».

« Nunez a appris la leçon »

"Nous avons faire appel à lui, nous avons essayé de lui donner un peu plus d'énergie physiquement et tactiquement, a poursuivi le coach allemand. Il a l'air vraiment bien installé, encore plus qu'avant, mais nous devons attendre jusqu'à demain. Il est vraiment heureux de ne plus être suspendu. Je lui ai donné une claque dans le cou pour qu'il n'oublie pas."

Concernant l’opposition face aux Toffees, Klopp a indiqué : "Ce sont des matchs compliqués la plupart du temps. Ce sera un gros combat et nous ne pouvons pas l'ignorer, mais il faut aussi jouer au football. C'est ça le défi. Newcastle était une préparation parfaite parce que c'était super intense et nous a montré ce à quoi nous devions nous attendre. Si nous ne le savions pas, nous le saurons après mercredi. Les derniers derbies étaient intenses, avec beaucoup de combat".