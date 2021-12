Liverpool : Klopp ravi pour Divock Origi

Liverpool a remporté une victoire importante sur la pelouse du Molineux Stadium face à Wolverhmapton ce samedi, grâce à un but dans les toutes dernières secondes signé Divock Origi.

Un succès à l'arrachée qui permet aux Reds de passer devant Chelsea au classement et de se replacer dans la course au titre. "C'est vraiment important et ça donne une impression de grandeur. C'était un match vraiment difficile. Le vent rend le football très difficile, surtout pour l'équipe dominante. Nous avons raté de nombreuses occasions et avons dû défendre les contre-attaques des Wolves", a réagi Jürgen Klopp au coup de sifflet final.

"Dans ces circonstances difficiles, j'ai aimé le jeu que nous avons joué. Le début n'a pas été brillant mais quand nous avons trouvé, cela a très bien fonctionné à part la finition. Nous devions continuer et Divock Origi, la légende, est venu et a terminé le match pour nous.

"Nous l'avons dit après le match, c'était comme au bon vieux temps, il y a deux ans, quand nous en avions vraiment besoin. Nous n'en avons pas eu besoin très souvent cette saison, mais c'est toujours une compétence incroyablement importante et Dieu merci, nous avons pu le montrer aujourd'hui. Ce n'est pas une victoire par chance, nous avons eu de nombreuses occasions mais nous n'avons pas marqué. Je pense que le point aurait été une chance pour les Wolves."

Un Divock Origi qui sauve une nouvelle fois son équipe dans le temps additionnel, ce qui lui a encore valu les louanges de son entraîneur.

"Parce que c'est un finisseur incroyable et si nous ne le savons pas à Liverpool, alors qui devrait le savoir ? Il est difficile d'obtenir 500 minutes par semaine dans l'équipe que nous avons. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps de jeu. Ce genre de buts, nous les voyons souvent à l'entraînement. Gagner à la 95e minute, c'est bien, mais que Div le marque, c'est encore mieux."