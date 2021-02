Liverpool, Klopp dégoûté par les blessures

Jürgen Klopp a déclaré que la perte du capitaine Jordan Henderson sur blessure était un "coup dur" après une nouvelle défaite en Premier League.

Jordan Henderson a subi une blessure à l'aine alors que les champions de Liverpool ont été battus par Everton 0-2 lors du derby de samedi dans le Merseyside à Anfield.

Après que Richarlison ait donné l'avantage à Everton à la deuxième minute, Henderson a été contraint de quitter le terrain à la demi-heure alors que la crise des blessures de Liverpool s'intensifiait.

Le penalty de Gylfi Sigurdsson à sept minutes de la fin a condamné Liverpool à sa première défaite à domicile face à son voisin d'Everton depuis 1999.

"C'est un coup dur de perdre à nouveau Hendo [Jordan Henderson], énorme, mais Nate [Nathan Phillips] a joué un super match", a déclaré le manager de Liverpool Jurgen Klopp aux journalistes après le match.

"Encore une fois, nous nous y sommes habitués, malheureusement, que nous devons changer les choses, nous essayons juste de nous remettre en place pour le prochain match et tant que nous aurons 11 joueurs, nous le ferons. Je vois ça. Mais pour changer un match de football, un résultat, pour obtenir le résultat il faut être décisif dans les bons moments, défensivement et offensivement et c'est ce qui nous manque."

Liverpool était déjà sans Fabinho - lui-même remplaçant Joe Gomez, Joel Matip et Virgil van Dijk.

L'article continue ci-dessous

Van Dijk a subi une blessure au genou qui pourrait mettre fin à sa saison lors du matchd'octobre à Goodison Park.

Liverpool a perdu quatre matchs consécutifs de championnat à domicile pour la deuxième fois seulement, la dernière fois, c'était en décembre 1923.

Everton a remporté sa première victoire contre Liverpool en 24 rencontres toutes compétitions confondues, mettant fin à ce qui a été le plus long parcours invaincu des Reds contre un seul adversaire.