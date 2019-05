Liverpool, Klopp choqué par le prix des places pour la finale

Jurgen Klopp, le coach de Liverpool, a fustigé l'UEFA pour le prix élevé des places à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions.

Quatre clubs anglais se sont qualifiés pour les finales des deux Coupes européennes cette saison. Une première inédite et qu'ils pourraient ne pas savourer comme il se doit. Et pour cause; l'appui des supporters pourrait être moindre qu'à l'accoutumée, en raison de la tarification imposée par l'UEFA, et aussi des prix du voyage (à Madrid et à Bakou). Une situation qui a irrité notamment Jurgen Klopp, le coach de .

L'entraineur allemand des Reds a exprimé ce vendredi son mécontentement par rapport aux décisions prises par les instances continentales. "C'est irresponsable", a-t-il notamment lâché en creux.

"Les gars (de l'UEFA) qui décident du lieu des finales, je ne sais pas ce qu'ils prennent au petit-déjeuner... Bakou, je n'ai aucune idée de comment aller là-bas, je ne sais même pas s'il y a des vols réguliers vers cette destination, a-t-il déploré à propos de la finale de . Ces décisions doivent être plus réfléchies, ils doivent montrer davantage de considération pour les fans quand ils choisissent les villes qui accueillent les finales. C'est irresponsable, je ne sais pas comment ils font".

Les fans de et Liverpool ont par ailleurs publié un communiqué commun pour exprimer leur vif désaccord : "Notre joie d'atteindre la finale est douchée par le prix du voyage, de l'hébergement et des billets. Les prix des vols vers Madrid et les villes environnantes ont explosé de 840 %. Les prix des chambres d'hôtel sont à plus de 1 100 euros la nuit [...] et les billets pour le match sont à plus de 600 euros, c'est de l'extorsion. Il faut de la transparence de l'UEFA et de la part de nos clubs sur la manière dont les prix des billets sont fixés et comment ils sont distribués."