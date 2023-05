Liverpool : Jürgen Klopp rend grâce à Mohamed Salah

Jurgen Klopp a déclaré qu'il était évident que Mohamed Salah était l'un des plus "grands joueurs de tous les temps".

Salah a marqué le but décisif lors de la victoire de Liverpool sur Brentford (1-0) à Anfield samedi. L'international égyptien compte désormais 30 buts toutes compétitions confondues cette saison, ce qui fait de lui le cinquième meilleur buteur de l'histoire des Reds. Pourtant, pendant longtemps cette saison, les critiques ont été récurrente à l'encontre de l'Egyptien et sa saison semble sous-estimé.

"Tout le monde se rendra compte à quel point il est fort"

Klopp affirme que rien ne peut arrêter l'attaquant de 30 ans, mais suggère qu'il ne reçoit toujours pas le respect qu'il mérite. "Je ne le vois pas s'arrêter, c'est sa nature. Il faut avoir cette envie de marquer des buts", a déclaré l'entraîneur de Liverpool à Sky Sports. "Les gens oublient souvent qu'il est aussi passeur décisif. Il est très souvent impliqué".

"Quand il va s'asseoir dans un studio dans quelques années en tant que consultant, tout le monde saura à quel point il était bon quand nous le regardions tous jouer. Beaucoup de gens n'apprécient pas les joueurs lorsqu'ils sont encore en activité. Pour nous, c'est clair. C'est un des plus grands joueurs de tous les temps", a sobrement lancé Jürgen Klopp.

"Un joueur de classe mondiale"

Il a ajouté à la BBC Radio 5 Live : "Si tout le monde a besoin d'une preuve que Mohamed Salah est spécial, je ne sais pas. Ce n'est le cas pour personne à Liverpool. C'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Aujourd'hui, c'est juste un joueur de classe mondiale qui a envie de marquer des buts. Il travaille dur pour clore le débat avec les autres joueurs. Nous savons tous que certains joueurs de classe mondiale n'ont pas besoin de faire cela ou ne le font pas, mais lui doit le faire et c'est ce qu'il fait. Je suis très fier de lui".

Salah est le premier joueur de l'histoire de Liverpool à marquer lors de neuf matchs consécutifs à Anfield, toutes compétitions confondues, et a désormais marqué 100 fois à domicile pour le club. C'est la troisième année consécutive qu'il marque 30 buts ou plus toutes compétitions confondues.

Liverpool est sur une série de six victoires consécutives et se trouve désormais à un point de Manchester United, quatrième. Il sera de nouveau en action le 15 mai sur le terrain de Leicester en Premier League et n'a plus le moindre point à perdre pour espérer une qualification en Ligue des champions encore inespérée il y a quelques semaines.