Liverpool - Jürgen Klopp : "On ne peut pas dépenser 300 millions chaque année comme Man City et le PSG"

Si le mercato de Premier League est assez agité cet été, celui de Liverpool est assez calme. Le club souhaite en effet réduire ses dépenses.

Alors que des sommes astronomiques sont actuellement dépensées sur le marché des transferts, Jurgen Klopp a averti les fans de de ne pas s'attendre à d'énormes signatures cet été, comparé au mercato de la Juventus Turin et du par exemple.

Les Reds ont déjà beaucoup dépensés ces dernières années pour constituer une équipe capable de combattre à la fois en et en Ligue des Champions. Des gros transferts qui ont porté leurs fruits puisque Alisson Becker, Virgil van Dijk et l'ex-monégasque Fabinho ont joué un rôle clé dans une saison au cours de laquelle Liverpool a remporté le titre de la Ligue des champions et terminé deuxième de Premier League, à un point de .

Un mercato très prudent pour les Reds

Mais cet été, Liverpool ne devrait pas se montrer très actif sur le marché. À ce jour, seul l'adolescent de 17 ans du club néerlandais de Zwolle, Sepp Van den Berg, a rejoint les Reds, tandis que le jeune milieu de terrain de , Harvey Elliott (16 ans), devrait également signer prochainement .

Mais Klopp est heureux d’avoir commencé la saison 2019-2020 avec une équipe identique et a souligné que son club n'avait pas besoin de dépenser énorm"ment pour recruter.

"Comme je l'ai dit, ce ne sera pas le plus grand mercato. Je dirais que nous avons beaucoup investi ces deux dernières années. Nous ne pouvons pas dépenser chaque année de la même manière. Les gens disent "Maintenant, un tel coûte 300 millions et un autre vaut 200 millions". Il n'y a peut-être que deux clubs dans le monde, City et le PSG, qui peuvent dépenser autant chaque année" a expliqué le manager des Reds sur le site officiel du club.

"Du côté des départs, nous sommes confiants. Les joueurs sont ici et ont beaucoup aimé travailler avec nous. Sans oublier que Naby et Shaq (Naby Keita et Xherdan Shaqiri) sont toujours blessés et ne sont pas encore parmi nous. Les joueurs vont revenir. Je suis vraiment impatient pour cette saison, ce sera vraiment excitant à nouveau" a conclu le technicien allemand.