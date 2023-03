Liverpool, Jürgen Klopp fataliste après l'échec des Reds en Ligue des champions

Jurgen Klopp a admis qu'il ne pouvait même pas se mettre en colère lorsque Liverpool a quitté la Ligue des champions de façon insipide.

Pas de redmontada pour Liverpool. La mission était trop difficile pour les Reds qui avaient un retard de trois buts à combler, le tout en jouant à l'extérieur sur la pelouse du champion d'Europe en titre. Liverpool a tenté d'emballer le match mais n'a jamais été en mesure de le faire et s'est logiquement incliné à Santiago Bernabeu sur un but de Karim Benzema, à la 78e minute, mettant définitivement fin aux espoirs des Reds.

"J'étais déçu, pas en colère"

Au total, avec la réalisation du Français et la victoire 1-0 devant son public, le Real Madrid l'a emporté 6-2 sur l'ensemble des deux matches. Une qualification nette et sans bavure, quelques mois seulement après avoir privé Liverpool d'un titre européen en finale de la Ligue des champions. Pour autant, Jürgen Klopp n'était pas énervé après le nouveaux faux-pas de son équipe.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Klopp a déclaré : "Nous sommes venus ici avec un sac à dos : "Nous sommes venus ici avec le sac à dos que nous avions avec la différence de trois buts [à l'aller], il faut donc une performance spéciale et nous n'avons pas montré une performance spéciale ce soir. Par moments, c'était une bonne performance, mais le Real Madrid a été l'équipe qui a contrôlé la majeure partie du match. Ils ont eu les meilleures occasions. Si vous voulez passer, vous devez être exceptionnel. Si vous voulez gagner le match, vous devez être vraiment bon, et Madrid était la meilleure équipe et c'est pourquoi la bonne équipe est passée au tour suivant".

"Les trois prochains matches détermineront notre saison"

"Je n'étais pas en colère après le match, j'étais déçu. Je serais en colère si nous avions mieux joué, si le match avait été serré et s'ils avaient gagné sur un penalty qui n'en était pas un, ou d'autres choses de ce genre, mais en fin de compte, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le Real Madrid était tout simplement la meilleure équipe. Je suis dans le métier depuis assez longtemps pour respecter cela", a ajouté l'Allemand.

Les Reds sont maintenant confrontés à une bataille difficile pour se qualifier pour la Ligue des champions lors de la saison prochaine. Ils se trouvent actuellement à six points de Tottenham, quatrième, et doivent se rendre à Manchester City et à Chelsea, ainsi qu'à Arsenal, leader de la Premier League, lors de leurs trois prochains matches.

"Il s'agit d'une compétition à laquelle nous voulons participer chaque année, et c'est maintenant une tâche énorme pour nous. Nous le savons tous. Au retour de la pause internationale, une véritable semaine de football nous attend, je dirais, avec trois matches - City, Chelsea et Arsenal. Ce sont probablement eux qui détermineront ce que nous obtiendrons à l'issue de la compétition", a analysé Jürgen Klopp.

"Les gens diront peut-être que nous avons perdu le fil à Bournemouth, mais je pense que cette semaine est assez décisive. Nous devons espérer que les garçons reviendront en bonne santé, assez tôt et en bonne forme, et nous essaierons", a conclu le technicien des Reds. Liverpool va désormais pouvoir se reposer et ne rejouera pas avant le 1er avril, date à laquelle ils se rendront à Manchester City en Premier League.