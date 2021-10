Liverpool : Jürgen Klopp dézingue le rachat de Newcastle

L'entraîneur de Liverpool a dénoncé le rachat de Newcastle par un fonds public saoudien.

Newcastle s'annonce comme la nouvelle place forte du football européen. Avec le rachat du club anglais par le fonds souverain d'Arabie-Saoudite, les Magpies sont entrés dans une nouvelle dimension et vont retrouver des ambitions sportives avec des moyens financiers démesurés dans les prochaines années. En conférence de presse avant le match contre Watford ce vendredi, Jürgen Klopp a ouvertement taclé le rachat de Newcastle.

"Qu'est-ce que cela signifie pour le football ? Il y a quelques mois, nous avons eu un énorme problème dans le monde du football avec 12 clubs essayant de construire une Super League. Cela ne s'est pas produit, mais c'est une sorte de création d'une 'super équipe' si vous voulez. C'est à peu près la même chose. Une place garantie en Ligue des champions. Dans quelques années, pas immédiatement. Avec la façon dont le fair-play financier est utilisé de nos jours, personne ne sait exactement s'il existe encore ou non", a expliqué Jürgen Klopp.

"Les fans de Newcastle vont l'adorer bien sûr, mais bien sûr pour nous, cela signifie simplement qu'il y a une nouvelle superpuissance à Newcastle. Je ne peux pas éviter cela. L'argent ne peut pas tout acheter mais avec le temps, ils ont assez d'argent pour prendre quelques mauvaises décisions pour ensuite prendre les bonnes décisions et alors ils seront là où ils veulent être", a ajouté l'entraîneur de Liverpool.

"Dans 5, 6 ou 7 ans, si les propriétaires sont patients, ils seront une nouvelle superpuissance"

Jürgen Klopp se méfie de Newcastle mais leur prédit également des difficultés : "Prendre des bonnes décisions est plus important que d’avoir de l’argent. Cela ne m’inquiète pas. En 2019, quand nous avons gagné, il y avait aussi deux pays dans la compétition (le Paris Saint-Germain et Manchester City ndlr). C’est toujours possible de gagner des matches de football même quand votre adversaire est plus puissant financièrement".

"Newcastle n’est pas encore sauvé cette saison. Ce n’est pas sûr à 100% qu’ils vont se maintenir (l’équipe de Steve Bruce est 19e, ndlr). Cela pourrait ralentir leur projet. Ça (la croissance de Newcastle, ndlr) n’arrivera pas du jour au lendemain. Il y aura beaucoup de changements dans les années à venir. C’est un projet énorme, mais cela reste du football. On pourra gagner des matches contre eux. Dans 5, 6 ou 7 ans, si les propriétaires sont patients, ils seront une nouvelle superpuissance. Et peut-être qu’ils vont acheter le championnat", a ajouté l'Allemand.

En revanche, Jürgen Klopp concède qu'il s'attendait à l'opposition de la Premier League à ce rachat en raison du non respect des droits de l'homme en Arabie Saoudite : "J'attendais une déclaration officielle de Richard Masters (de la Premier League ndlr) ou de quelqu'un d'autre. Nous savons tous qu'il y a évidemment des préoccupations concernant les questions de droits de l'homme. Je pense qu'il est clair que nous pensons tous la même chose là-bas".