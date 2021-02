Liverpool, Jordan Henderson absent au minimum cinq semaines

Les Reds ont confirmé que leur capitaine de club serait au repos forcé après s'être blessé prématurément dans le derby de Merseyside

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, va devoir rester éloigné des terrains pour au moins cinq semaines après avoir subi une intervention chirurgicale sur la blessure à l'aine qu'il a subie lors du derby contre Everton le week-end dernier.

Les Reds ont annoncé ce nouveau coup dur dans un communiqué sur le site officiel du club.

"Liverpool peut confirmer que Jordan Henderson a subi une opération sur la blessure qu'il a contractée lors du derby du Merseyside le week-end dernier contre Everton."

"Le capitaine a dû quitter ses partenaires après seulement une demi-heure de jeu à Anfield suite à un problème à l’aine qui l’a empêché de continuer la rencontre."

"Suite à une évaluation plus approfondie avec l’équipe médicale du club, Henderson a été opéré avec succès de cette blessure aux adducteurs. Il commencera immédiatement un programme de réadaptation."

"Aucune date précise n'est fixée concernant son retour. Cependant, le joueur de 30 ans est initialement forfait jusqu'à la pause internationale de mars."

"Le rétablissement de Henderson sera étroitement surveillé par le service médical du club et sa progression au cours de son travail de réadaptation déterminera quand il pourra reprendre l'entraînement complet."

We can confirm Jordan Henderson has undergone a successful operation on the injury he sustained during Saturday’s Merseyside derby with Everton.