Liverpool - Invaincus à Anfield pendant 64 matchs, les Reds battent un record

Les spectateurs d’Anfield ont dû oublier l’affreux goût de la défaite. Tout d’abord parce qu’ils ne peuvent plus se rendre au stade, Covid-19 oblige, mais surtout parce que leur équipe a pris la bonne habitude de ne jamais sombrer à domicile.

Nouvelle preuve ce samedi avec la réception d’une fringante équipe de Leicester… balayée 3-0 malgré plusieurs absences à déplorer pour Jürgen Klopp. De quoi porter à 64 matchs la série d’invincibilité des Reds à domicile !

Du jamais vu du côté de . Le précédent record, qui date de la période 1978-1980, s’était arrêté à 63 matchs.

La dernière défaite des Reds à domicile ? C’était face à (1-2), le 23 avril 2017.

