Liverpool - Fin de saison pour Naby Keita

Naby Keita a certainement joué son dernier match de la saison avec Liverpool ce mercredi à Barcelone, où il est sorti sur blessure.

Le milieu de terrain de Naby Keita va manquer les deux derniers matches de son équipe en après s'être blessé à l'aine ce mercredi lors de la demi-finale aller de (0-3). L'international guinéen a été remplacé au coeur de la première période au Camp Nou par Jordan Henderson. Selon nos informations, il ne rejouera pas avec les Reds cette saison sauf peut-être en cas de qualification en finale de la C1, une qualification désormais hypothétique, bien que pas statistiquement impossible.

L'ancienne star du va beaucoup manquer à Jurgen Klopp, lui qui était en grande forme ces dernières semaines, au point de reléguer Wijnaldum ou Henderson sur le banc. Un état de forme qui permettait à Liverpool de se féliciter de l'avoir recruté l'été dernier pour environ 60 millions d'euros en provenance de la .

Un transfert dans la foulée duquel Keita avait connu des difficultés à confirmer les espoirs placés en lui et à s'imposer dans le milieu à trois de Klopp. Certains commençaient même à suggérer qu'il pourrait quitter les bords de la Mersey cet été, mais c'était avant son mois d'avril brillant. Il a inscrit des buts clés contre puis en championnat et Porto en Coupe d'Europe. Son entraîneur ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a été titulaire à six reprises lors des sept derniers matches du deuxième de Premier League.

Naby Keita devrait donc terminer cette première saison en avec 33 matches toutes compétitions confondues, marquant trois buts (tous en avril), même si l'espoir de le voir sur le terrain le 1er juin à Madrid demeure. Sa blessure ne devrait d'ailleurs pas le priver de la , qui se déroulera cet été en Egypte. La débutera le tournoi le 22 juin contre .

En son absence, le capitaine Jordan Henderson sera de retour dans le XI, aux côtés de Wijnaldum et Fabinho dès ce samedi, lors du déplacement vital à (20h45). Seule une victoire pourrait permettre aux Reds de rester en vie dans la course au titre. compte un point d'avance - et une bien meilleure différence de buts - à deux journées du terme. Les Skyblues recevront Leicester lundi (21h).

Lors de l'ultime journée, Liverpool recevra Wolverhamtpon tandis que City se déplacera à , qui pourrait devoir jouer sa survie sur ce match. La blessure de Naby Keita pourrait également permettre à Oxlade-Chamberlain de revenir progressivement dans le groupe, lui qui n'était pas sur la feuille de match à Barcelone, un an après sa rupture des ligaments croisés. L'international anglais avait fait son retour à la compétition contre Huddersfield.