Liverpool FC : Klopp fustige la VAR

D'abord favorable à la VAR, Jürgen Klopp, l'entraîneur du Liverpool FC, regrette de plus en plus ce système.

Dimanche, se rendra à Craven Cottage pour y affronter le Football Club. Et lors de la conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp a fustigé la VAR : « On ne célèbre plus les buts, on attend en permanence, il y a des hors-jeu sifflés au millimètre près. Beaucoup de choses ne sont plus comme avant, c'est la vérité. »

Il faut dire que lors de la dernière sortie de son équipe, mercredi soir, en , face aux Danois de Midtjylland, la VAR est intervenue à trois reprises et il y a eu huit minutes de temps additionnel.

« J'étais favorable au VAR lorsque l'idée est apparue parce que je pensais que prendre des décisions justes serait bénéfique. Je ne suis pas certain que nous ayons assez réfléchi au sujet du VAR, au temps nécessaire pour prendre la bonne décision et à ce que ça allait retirer au jeu que nous aimions tous », a ajouté le coach allemand, en poste depuis 2015.

En novembre dernier, Klopp avait déjà critiqué la VAR après le match Brighton-Liverpool (1-1) au cours duquel deux buts avaient été refusés à son équipe. Il avait alors déclaré : « On est habitués aux hors-jeu de l'aisselle ou du badge du club. »