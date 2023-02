Liverpool – Everton : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Liverpool-Everton.

Le derby de la Mersey !

Ce derby de la Mersey, tant attendu par les fans, verra s'affronter deux équipes en mauvaise posture. Liverpool (10e avec 29 points) n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues, et c'était en FA Cup le 17 janvier dernier.

Lors de ses deux dernières sorties, les Reds ont chuté à Brighton en FA Cup avant de perdre en Premier League sur le terrain de Wolverhampton.

Du côté d'Everton, la situation est encore moins reluisante puisque les Toffees sont relégables (ils occupent la 18e place avec 18 points). Cependant, Everton vient de battre Arsenal, le leader, lors de la précédente journée en Premier League. C'était à cette occasion le premier match de Sean Dyche à la tête du club depuis sa nomination au poste d'entraîneur.

Date, horaire et lieu de Liverpool-Everton

Date : lundi 13 février 2023

Ville : Liverpool (Royaume-Uni)

Stade : Anfield

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 23e journée de la Premier League

Arbitre de la rencontre : Monsieur Simon Hooper (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Liverpool-Everton ?

En France, la rencontre entre Liverpool et Everton sera diffusée sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Liverpool-Everton

En France, il sera de possible de voir le match Liverpool-Everton en streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables de Liverpool-Everton

Pour ce derby de la Mersey, Liverpool enregistre le retour de Diogo Jota qui s'était blessé avec le Portugal lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Concernant les Brésiliens Roberto Firmino et Arthur, s'ils ont fait leur retour à l'entraînement ils semblent peu probable de les voir débuter la rencontre.

En revanche, Jürgen Klop devra se passer des services de Virgil van Dijk, d'Ibrahima Konaté, de Luis Diaz et de Thiago.

Chez les Toffees, Dominic Calvert-Lewin est très incertain après sa sortie prématurée lors d'Everton-Arsenal sachant que quatre joueurs sont déjà forfaits : James Garner, Andros Townsend, Nathan Patterson et Michael Keane.

L'équipe probable de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson - Henderson, Fabinho, Bajcetic - Salah, Nuñez, Gakpo.

L'équipe probable d'Everton : Pickford - Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko - Iwobi, Onana, Gueye, Doucouré, McNeil - Maupay.

Les statistiques à connaître avant Liverpool-Everton

● Liverpool n'a perdu qu'un seul de ses 22 derniers matches à domicile en Premier League contre Everton (pour 12 victoires et 9 nuls) : c'était en février 2021.

● Que ce soit à Anfield ou Goodison Park, le derby de la Mersey est la rencontre qui produit le plus de 0-0 en Premier League : 12 depuis 1992.

● C'est la huitième que Liverpool et Everton s'affrontent un lundi en Premier League. Et Everton n'a plus perdu un lundi à Anfield depuis 3 matches : nuls en février 1998 et janvier 2009 et une victoire 1-0 en septembre 1999.

● Liverpool n'a remporté aucun de ses quatre derniers matches en Premier League (1 nul et 3 défaites). Il faut remonter à 2017 pour voir les Reds enchaîner cinq matches sans victoire en Premier League.

● Liverpool est resté muet lors de ses trois derniers matches de Premier League. Il faut remonter à janvier 2021 pour voir les Reds enchaîner quatre matches sans marquer.

● Seulement 2 des 22 entraîneurs d'Everton ont remporté leur premier derby de la Mersey (pour12 nuls et 8 défaites) : Joe Royle en 1994 et Dick Molyneux en octobre 1894 !

● Mohemed Salah est impliqué sur 99 buts en 103 matches de Premier League à Anfield (70 buts, 29 passes décisives). Il peut devenir le 13e joueur de Premier League à être impliqué dans 100 buts à domicile.

● Depuis la reprise de la Premier League, après la Coupe du monde 2022, Darwin Nuñez est le joueur qui a le plus tiré au but (22 fois) et le plus cadré de tirs (10 fois) sans jamais marquer.