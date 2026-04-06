Liverpool doit trancher dans cette « affaire complexe » avant la Coupe du monde

En cet été décisif qui pourrait bien redessiner le visage de la défense de Liverpool, le défenseur français Ibrahima Konaté se trouve à un tournant important de sa carrière.

Alors que son contrat avec les Reds touche à sa fin, l'avenir de l'international français suscite un vif intérêt tant à Anfield qu'à l'extérieur.

Selon le journal français « L'Équipe », Konaté fait fortement pression sur la direction de Liverpool pour que sa situation soit réglée avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, alors qu'il cherche à prolonger son contrat avec les Reds.

Bien que les négociations aient débuté il y a plus d'un an et demi, les deux parties sont encore loin de parvenir à un accord définitif, alors que des informations contradictoires circulent quant à la volonté du club de le conserver.

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Le défenseur de 26 ans suscite un vif intérêt de la part de clubs européens prestigieux, notamment le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, ce qui complique la situation de Liverpool.

Il convient de noter que Konaté a réalisé une saison exceptionnelle, disputant 42 matchs toutes compétitions confondues et marquant deux buts, ce qui renforce sa valeur marchande et fait de son avenir l'un des dossiers les plus importants auxquels doit faire face la nouvelle direction du club anglais.