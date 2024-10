Liverpool - Chelsea : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Liverpool vs Chelsea

Le choc du week-end en Premier League après la pause internationale oppose Liverpool et Chelsea, ce dimanche. Les dernières infos ici.

A l’instar d’autres championnats, la Premier League a repris son chemin après la trêve internationale d’octobre. Après le duel Tottenham - West Ham, qui a lancé les hostilités ce samedi pour le compte de la huitième journée, les autres matchs du week-end se poursuivent avec un choc alléchant entre les Reds et les Blues, ce dimanche après-midi à Anfield.

Liverpool - Chelsea, le gros choc du week-end

Leaders de la Premier League devant Manchester City (2e, 17 points) et Arsenal (3e, 17 points), les Reds (18 points) reviennent pour continuer à dominer le championnat. Sur une série de six victoires consécutives, Liverpool qui est sous la menace des Skyblues et des Gunners (qui jouent contre Bournemouth ce samedi à 18h30), a l’obligation de victoire pour continuer à tenir la tête du classement. Les hommes d’Arne Slot, qui font un bon début de saison, ont battu Crystal Palace (0-1) avant la pause. L’objectif est d’enchaîner pour éviter une mauvaise surprise.

De l’autre côté de la ligne de bataille, Chelsea (4e, 14 points) qui est en pleine reconstruction, va tenter de mettre un coup d’arrêt aux Reds. Tenus en échec par Nottingham Forest (1-1) avant la pause, les hommes entraînés par le coach Enzo Maresca réalisent tout de même un bon début de saison. Depuis leur défaite contre Manchester City pour entamer la saison, les Blues n’ont plus perdu un match jusque-là. Les Londoniens veulent donc se relancer et visent un faux pas de Manchester City ou d’Arsenal pour faire sa montée sur le podium en cas de victoire à Anfield.

Horaire et lieu du match

Liverpool - Chelsea

8e journée de Premier League

Lieu : Anfield

A 17h30 française

Les compos probables du match Liverpool - Chelsea

Liverpool : Kelleher - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - MacAllister, Gravenberch, Szoboszlai - Salah, Jota, L. Diaz

Chelsea : Sanchez - M. Gusto, Adarabioyo, Colwill, Veiga - Caicedo, Enzo - Madueke, Palmer, Sancho – Jackson

Sur quelle chaîne suivre le match Liverpool - Chelsea ?

La rencontre entre Liverpool et Chelsea sera à suivre ce dimanche 20 octobre 2024 à partir de 17h30 sur la plateforme Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.