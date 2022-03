Liverpool : Alexander-Arnold absent plusieurs semaines

Jurgen Klopp a révélé que Trent Alexander-Arnold serait sur la touche pendant "plusieurs semaines" en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, ce qui signifie que l'arrière droit pourrait manquer des matches cruciaux dans la course au titre de Premier League et qu'il ne fera pas partie de la nouvelle équipe d'Angleterre.

Le défenseur de 23 ans s'est blessé lors de la victoire des Reds à Arsenal (2-0) et n'est pas en mesure de défendre les couleurs de son pays.

Il ne participera pas aux prochains matches amicaux internationaux contre la Suisse et la Côte d'Ivoire, et sera également contraint d'assister de loin au quart de finale de la FA Cup contre Nottingham Forest, dimanche.

"Remplacer Trent est difficile mais possible"

Interrogé sur l'état de santé d'Alexander-Arnold lors d'une conférence de presse en vue du déplacement au City Ground, le patron de Liverpool, Klopp, a déclaré : "Trent est sorti avec une blessure à l'ischio-jambier, il ne sera pas de la partie en Angleterre également. Nous verrons combien de temps cela prendra. Nous devons attendre."

Pressé de savoir si la star locale serait absente pendant quelques semaines, l'Allemand a ajouté : "Oui.

"Nous verrons combien de temps cela prendra mais, bien sûr, remplacer Trent est difficile mais possible. Nous l'avons toujours fait.

"Nous avons Joe [Gomez]. Théoriquement, nous pouvons aussi changer le système. Ce genre de choses. Nous avons donc plusieurs options, mais vous avez raison, il est très influent.

"Si vous regardez dans le passé, quand Milly [James Milner] a dû intervenir, il s'est incroyablement bien débrouillé. Incroyablement bien. Il faut juste qu'il soit disponible et tout va bien. Je ne sais pas s'il le sera pour dimanche. Peut-être que nous avons aussi une solution très jeune.

"La façon dont il [Alexander-Arnold] joue, je ne connais aucun joueur qui joue comme Trent dans le monde. Il sera donc difficile de trouver un remplaçant équivalent."

Quels autres matches Alexander-Arnold pourrait-il manquer ?

Alors que Milner pourrait facilement remplacer Alexander-Arnold, il a lui aussi été absent ces dernières semaines, malade.

L'article continue ci-dessous

Il reste donc à voir s'il sera sollicité pour assurer la relève contre Forest et lors des autres rencontres d'un calendrier chargé pour l'équipe de Klopp.

Les Reds reprendront la compétition à domicile contre Watford, en difficulté, le 2 avril, avant d'effectuer un déplacement crucial à Manchester City, autre candidat au titre, le 10 avril.

Avant cette rencontre, les quarts de finale aller de la Ligue des champions 2021-22 auront lieu les 5 et 6 avril, et les matches retour une semaine plus tard, face à Benfica.