Lionel Messi veut arrêter avec la sélection argentine

Et si, contre toute attente, Lionel Messi arrêtait avec la sélection argentine? C'est ce qui semblerait être le cas selon le Daily Mirror.

C'est une information qui pourrait en surprendre plus d'un. Selon le Daily Mirror, Lionel Messi serait sur le point d'arrêter avec la sélection argentine, une décision entrée en réflexions depuis plusieurs semaines. Ce ne serait pas la première fois que la Pulga mettrait un terme à son épopée nationale puisqu'il avait déjà fait arrêté en 2016 après la défaite de l'Argentine en finale de Copa America contre le Chili. Une deuxième fois qui pourrait donc arriver prochainement.



Messi dit stop à la sélection argentine?

Lors d'un match d'exhibition organisé ce week-end en Argentine, Lionel Messi a prouvé qu'il avait toujours les jambes en inscrivant un joli triplé. Une précision face au but qui ne le quitte pas malgré ses 36 ans et qui fait toujours le bonheur de sa sélection. Pourtant, ce pourrait bientôt être de l'histoire ancienne puisque la Pulga aurait décidé d'arrêter avec l'Albiceleste.

Selon le Daily Mirror, il s'agirait toutefois d'une mesure privisoire. L'ancien joyau du Barça et du PSG se dirait fatigué et voulant désormais profiter de sa famille. Il souhaiterait donc stopper son aventure avec la sélection pendant une année complète puis revenir pour disputer la Copa America. Lionel Scaloni aurait déjà été mis au courant de cette pause qui devrait accepter cette demande malgré son étonnement certain.